La UPSA abre el plazo de matriculación de la Universidad de la Experiencia para el próximo curso

Desde este lunes a las 8:00 horas, la Universidad Pontificia de Salamanca, abre el plazo para la matriculación en la Universidad de la Experiencia de Castilla y León para el próximo curso 2026-2027. La matrícula se realizará por riguroso orden de llegada hasta cubrir las 90 plazas que ofertará la Universidad, entregándose un único sobre de matrícula por persona.

En cuento al desarrollo del programa, este se llevará a cabo entre los meses de octubre a mayo, durante los martes, miércoles y jueves de 18:00 a 19:00 horas. Cada alumno cursará dos materias obligatorias y un itinerario, que seleccionará el primer día de clase. En total, el precio por estudiar el curso completo es de 80,10 euros.

La Universidad de la Experiencia, de la cual forma parte la UPSA desde el año 1997 y la USAL desde el 2004, tiene el objetivo de dar respuesta a los intereses culturales de las personas mayores de la ciudad de Salamanca y la comunidad de Castilla y León. Tal y como apuntan desde el programa, buscan que puedan convertir su tiempo libre en un tiempo de ocio donde la formación les ayude a potenciar su desarrollo personal y a mantener y enriquecer su participación en la sociedad.