La UPSA abre sus puertas a los futuros universitarios con becas, orientación y una oferta académica de primer nivel

La Universidad Pontificia de Salamanca abrirá sus puertas el próximo sábado 23 de mayo para mostrar a estudiantes y familias todo lo que ofrecerá de cara al curso 2026-2027. La institución celebrará su I Jornada de Puertas Abiertas entre las 10:00 y las 13:00 horas, una cita pensada para orientar a los futuros universitarios en una de las decisiones más importantes de su vida académica.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer de primera mano la amplia oferta de grados, dobles grados y posgrados de la Universidad, además de informarse sobre servicios universitarios, ayudas económicas, becas y opciones de inserción laboral. El encuentro también permitirá resolver dudas relacionadas con las plazas disponibles, los plazos de inscripción o las diferentes salidas profesionales de cada titulación.

La UPSA llega a esta cita avalada por distintos reconocimientos nacionales. La universidad figura entre las mejores de España según la Lista Forbes y lidera en Castilla y León el ranking de la Fundación CYD en la categoría de “Enseñanza y Aprendizaje”. A ello se suma uno de los aspectos más valorados por los estudiantes: la cercanía del profesorado y el acompañamiento continuo durante toda la etapa universitaria.

Uno de los datos que más interés despierta entre los futuros alumnos es la alta tasa de inserción laboral de la institución, cercana al 95 % en el conjunto de sus titulaciones, un indicador que consolida a la UPSA como una de las universidades de referencia en formación y empleabilidad.

Además, profesionales del Departamento de Admisiones acompañarán a los asistentes durante toda la mañana para ofrecer orientación personalizada y ayudar a quienes todavía dudan sobre su futuro académico y profesional. Como incentivo adicional, entre los participantes se sorteará una beca que cubrirá el 50 % del precio de la matrícula.

La participación en esta I Jornada de Puertas Abiertas requiere inscripción previa, que puede realizarse a través de la web oficial de la www.upsa.es.