La UPSA acoge el II Torneo de Debate Guadalupe
El Club de Debate ha organizado los días 17 y 18 la segunda edición de este torneo
150 participantes se darán cita en el II Torneo de Debate Guadalupe, un evento en el que estudiantes universitarios de toda España vendrán a la capital del Tormes el 17 y 18 de abril.
Una segunda edición que promete mejorar la anterior y que se desarrollará en la Sede Central el 17, y en el el Auditorio del Colegio Mayor Hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe el 18.
El jurado lo compondrán expertos en la materia, entre los que se encuentran Gabriel Tenorio, Adán Carrizo, Laura Bacariza y Martín Álvarez.
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