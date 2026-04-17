La UPSA acoge el II Torneo de Debate Guadalupe

150 participantes se darán cita en el II Torneo de Debate Guadalupe, un evento en el que estudiantes universitarios de toda España vendrán a la capital del Tormes el 17 y 18 de abril.

Una segunda edición que promete mejorar la anterior y que se desarrollará en la Sede Central el 17, y en el el Auditorio del Colegio Mayor Hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe el 18.

El jurado lo compondrán expertos en la materia, entre los que se encuentran Gabriel Tenorio, Adán Carrizo, Laura Bacariza y Martín Álvarez.