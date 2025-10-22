La UPSA acoge el III Congreso Internacional COMCLARA para debatir sobre el "Derecho a Entender" a través del Lenguaje Visual

La Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) será el escenario del III Congreso Internacional de Comunicación Clara (COMCLARA), un encuentro crucial que se celebrará los días 30 y 31 de octubre, tanto en modalidad presencial como virtual. En esta edición, el congreso pondrá el foco en el lenguaje visual como herramienta clave para facilitar una comunicación clara y hacer efectivo el "derecho a entender" de toda la ciudadanía.

El congreso está organizado conjuntamente por la UPSA, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Católica de Murcia, contando con el respaldo del Proyecto SIC-Spain 4.0 de la Comisión Europea y el proyecto de I+D+i del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sobre Comunicación Tributaria Clara.

La inauguración oficial del congreso será el 30 de octubre a las 10:00 horas. La sesión inaugural contará con la presencia de autoridades académicas y de los codirectores del congreso, Juan Ramón Martín (UPSA) y Blas-José Subiela-Hernández (URJC).

Posteriormente, el renombrado infografista y Visuals Director de The Washington Post, Chiqui Esteban, ofrecerá una ponencia magistral. La jornada continuará con mesas redondas que abordarán temas esenciales:

Lenguaje Claro, Discapacidad y Accesibilidad, con expertas de CEACOG y la Universidad Carlos III.

Normativa y Regulación sobre Comunicación Clara, con representantes de la Universidad Pontificia Comillas y el Ministerio de Transportes.

Comunicación Clara y Salud, con la periodista Marina Montiel y el antiguo alumno de la UPSA, Rodrigo Vicente (VML).

Lenguaje Claro asistido con IA, que incluirá un taller y la presentación de CLARA 2.0, el asistente para el análisis de claridad de textos.

El día 31 de octubre se centrará en la ética y el sesgo de la IA en la traducción audiovisual, un taller de lectura fácil, y las mesas redondas sobre diseño y comunicación clara y la difusión de la comunicación clara en los medios informativos, que contará con la participación de destacados directores de medios como César González Antón (La Sexta) e Ignacio Escolar.

Como actividades previas al congreso, el 28 de octubre se inaugurará la exposición “Infografía y comunicación clara: 30 años de visualizaciones en El Mundo” en el hall de la Facultad, con una conferencia a cargo del director de infografía del diario, Emilio Amade. Ese mismo día, la entidad Plena Inclusión impartirá talleres de Lectura Fácil y Wayfinding. El 29 de octubre se realizarán sesiones de transferencia sobre Comunicación Clara para Públicos Vulnerables y Salud.

El III Congreso COMCLARA, que en esta edición acoge a 250 inscritos procedentes de 13 países y presentará 45 comunicaciones, busca consolidar la claridad como una herramienta transversal de inclusión, abordando desde la infografía y el diseño gráfico hasta el impacto de la Inteligencia Artificial y la difusión en medios.