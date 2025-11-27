La UPSA acoge las IV Jornadas STEM para enseñar letras y números de forma sensorial y lúdica

El Instituto de Estudios Maristas (IEM) de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) organiza este viernes 28 de noviembre, la cuarta edición de sus Jornadas STEM bajo el título 'Explorando letras y números con los sentidos'.

El evento comenzará a las 09:45 horas en la Facultad de Educación (Campus Champagnat) y está enmarcado en los actos conmemorativos del 50 Aniversario de la creación de la Facultad de Educación.

Realizada en colaboración con el equipo pedagógico de Edelvives, la jornada busca acercar la lectoescritura y los conceptos lógico-matemáticos de una manera innovadora. Se explorarán sonidos, letras y palabras con materiales táctiles, y se construirán conceptos numéricos mediante la manipulación y el juego.

Los participantes podrán asistir a dos talleres prácticos: uno centrado en la lectoescritura manipulativa y otro titulado 'Las matemáticas se tocan'.