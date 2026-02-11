La UPSA acoge varias mesas de trabajo que analizarán diferentes prismas de la Escuela de Salamanca

El Congreso Internacional Escuela de Salamanca: pasado, presente y futuro, que se desarrolla del 9 al 13 de febrero con motivo de las actividades organizadas por el V Centenario Escuela de Salamanca (1526-2026), ha comenzado este miércoles en diferentes ubicaciones de la UPSA. Las tres primeras mesas (13, 14 y 15) han sido simultáneas y han analizado la figura de los pensadores Bartolomé de las Casas, Lucas Fernández o Juan de Cárdenas, además de la formación del Derecho de Gentes y del Derecho Internacional a través de la Escuela de Salamanca.

La mesa redonda dedicada a Bartolomé de las Casas (mesa 13) ha estado moderada por la profesora María Idoya Zorroza y ha contado con los expertos Mariano Delgado, Michael Schulz, Gabriel Guilherme Frigo y Valeria López Vela. Las temáticas de debate en este espacio han versado sobre la teoría política de Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas y Francisco Suárez, así como el método pacífico de evangelizar o la sensibilidad veterotestamentaria y crítica del poder imperial en Bartolomé de las Casas.

Paralelamente, la mesa 14, moderada por la profesora Juana Sánchez Gey-Venegas, ha centrado el debate en la motolinia y la evangelización franciscana; en la historia general de las conquistas del Nuevo Reino de Granada; la Cátedra de Duns Scoto en el Virreinato del Perú, o los argumentos aristotélico-tomistas en la filosofía natural de Juan de Cárdenas. Todos estos temas han estado protagonizados por los especialistas Tamara Bartl, Jorge Alejandro Oliva Navarro y José Manuel Cuéllar.

Por su parte, la mesa redonda ‘La Escuela de Salamanca en la Formación del Derecho de Gentes y del Derecho Internacional (Grupo de trabajo 15) ha estado integrada por la profesora Esther Gómez de P., que ha coordinado las diferentes intervenciones de los expertos José Luis Egío, Pedro Luis Herraiz, Eugenia Torijano Pérez y Juan Manuel Bautista. Todos ellos han analizado la primera recepción de la Relectio de Indis de Vitoria; las lecturas de la Escuela de Salamanca en el Institut de Droit International (1873-1914); la teoría y práctica de la política internacional durante la dictadura franquista, o la (con)fluencia de Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas en la conquista de los derechos naturales y el derecho de gentes.

Posteriormente, con el segundo bloque de mesas simultáneas (16, 17 y 18) ha finalizado el programa de la mañana. El grupo 16, moderado por la profesora Nieves Sanz, ha contado con la intervención de Tilman Repgen -quien ha centrado su exposición en Aequitas doctrines in the School of Salamanca-; Simona Langella -cuyo testimonio se ha centrado en el Humanismo Jurídico y Derecho en la Escuela de Salamanca-; Ecem Çobam Bilici -donde su temática ha versado sobre ‘The Development of the Concept of Subjective Right in the School of Salamanca: The Transformation os lus from Objetive Justice to Moral Faculty (Facultas Moralis)’; Lorena Velasco Guerrero -que ha analizado los Fundamentos Escolásticos de la cohesión política: vigencia y aplicación en el constitucionalismo contemporáneo-; y Laura Giovana Gómez Contreras -cuya intervención se ha centrado en el tema ‘De Salamanca a México: la construcción de una cultura del saber a través de la enseñanza del Derecho’.

La mesa 17, primera parte de la Escuela de Salamanca, ha estado moderada por la profesora María Idoya Zorroza. En este espacio, han intervenido Emanuele Lacca, Celia Alejandra Ramírez Santos, Fernando Gómez Herrero, Cecilia Font de Villanueva y María Luisa de Torres Soto. Los temas de este grupo se han focalizado en la necesidad de la Escuela de Salamanca para pensar nuestro presente; los conceptos, autores e instituciones (2020). Una aproximación a la historiografía y la bibliografía sobre la Escuela de Salamanca en vísperas de la revolución tecnológica de la IA; los dilemas vitorianos en un contexto internacional actual en el interregno, y Francisco de Vitoria como precursor de la Biojurídica del s. XXI.

Esta misma temática se ha debatido de manera simultánea en la mesa 18, cuyos participantes han ampliado la visión actual de la Escuela de Salamanca. El grupo ha estado moderado por la profesora Elena Peces e integrado por los expertos Luis Esteban Rubio, Inmaculada Baviera Puig, Juan Ramón Martín San Román, Mercedes Ramos Gutiérrez, Noemí Sánchez Carralero y María de los Ángeles Ruiz, siendo estos cuatro últimos expertos docentes de las Facultades de Comunicación y Educación de la UPSA. Por su parte, Luis Esteban Rubio e Inmaculada Baviera Puig han centrado su exposición en ‘De la conquista de América a la conquista del espacio. ¿Siguen vigentes los postulados de la Escuela de Salamanca?’ y ‘Lecciones de la Escuela de Salamanca para un desarrollo sostenible y el trabajo decente en el siglo XXI’, respectivamente.

En el caso de los profesores de nuestra Universidad, la temática de Juan Ramón Martín San Román y Mercedes Ramos Gutiérrez ha versado sobre ‘El derecho a entender y la dignidad de la persona: comunicación clara y diseño legal al servicio de la ciudadanía’ y la relativa a Noemí Sánchez Carralero y María de los Ángeles Ruiz sobre ‘Escape Writing en la Universidad Pontificia de Salamanca para enseñar el patrimonio’.

Mesas temáticas de la tarde

Ya por la tarde, será el turno de las mesas 19, 20 y 21, sobre el concepto de ‘guerra justa’ y traducción e interpretación de textos impresos. El grupo 19 estará moderado por Jorge Luis Álvarez y contará con los expertos David Jiménez, María Martín Gómez, Jorge Valle Álvarez, Vicente Vivas González y Daniel Ocampo Frutos, quienes debatirán sobre las causas de guerra justa contra el papa según Domingo de Soto; las causas de la guerra justa contra el papa según Melchor Cano; Francisco de Vitoria en Notas sobre a materia acerca da guerra del jesuita Pedro Simoes; Ecos de guerra y voces de justicia: la doctrina bélica de Alonso de la Veracruz, y las teorías de la guerra en Fray Luis de León.

El grupo de trabajo 20, sesión que podrá seguirse de forma virtual, estará coordinado por la profesora María Idoya Zorroza, quien moderará los testimonios de Rafael Ramis, Celia Nonata da Silva, Juan Pablo Pampillo Baliño, Ramiro Podetti Lezcano, Sebastián Contreras y Alexander Marey. En este grupo centrarán el debate sobre la recepción de Vitoria en la segunda mitad del s.XVI: referencias en textos impresos; Fray Melchor de Talamantes: un caso de influencia tardía de la Escuela de Salamanca, o Gregorio López y Francisco de Vitoria sobre el derecho de la Corona española a conquistar el Nuevo Mundo.

Finalmente, la última mesa -21-, también en versión online, dedicará su espacio a analizar la lengua pocomchí y el derecho de los indios: Thomas Gage y la Escuela de Salamanca; el náhuatl en la corte real española: ostensensibilidad y ambivalencia, 1580 -1613; la ‘traducción etnográfica’ como aproximación ontológica a la perspectiva amerindia de los Derechos Humanos: el caso Mapuche; la mediación lingüística y su peso en las relaciones de conflicto. Algunas consideraciones en torno al caso de Chile, y los justos títulos en la ‘Conquista del Perú’ de 1534. Estas propuestas serán moderadas por el profesor Luis Felipe Domínguez y expuestas por los especialistas Martha Atzin Bahena, Gibran Bautista y Lugo, Jesús Antona, Gerta Payàs y Lidia Fossa.