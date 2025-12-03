La UPSA acoge este miércoles la proyección del documental 'Nicaragua levantará' y el posterior debate con Fernando de Haro

El Club de Debate de la Universidad Pontificia de Salamanca ha organizado este miércoles una presentación y posterior debate con el periodista Fernando de Haro sobre el documental 'Nicaragua Levantará'. La sesión comenzará a las 19:00 horas en el Aula de Grados y está abierta tanto a los estudiantes de la institución como a la ciudadanía salmantina.

'Nicaragua Levantará' es un documental que denuncia la falta de libertad con la que viven los cristianos en Nicaragua, país gobernado por la pareja de copresidentes formada por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. "Se va a proyectar en Salamanca como acto de apoyo a la democracia. La Universidad Pontificia se implica en el respeto a las creencias religiosas y las libertades", ha destacado el profesor Daniel Gonzalo.

El documental se estrenó el pasado mes de febrero en el Instituto CEU de Estudios Históricos, en Madrid, y su siguiente parada será el Aula de Grados de la UPSA, que contará con la presencia de un nicaragüense afincado en España y Fernando de Haro, uno de los periodistas más reconocidos a nivel nacional.

En el debate que tendrá lugar tras el visionado, los asistentes podrán intercambiar opiniones sobre la democracia y el respeto a los derechos humanos. "Es un tema de actualidad por Venezuela. También se ha cumplido el aniversario de la transición en España", ha añadido Daniel Gonzalo.