La UPSA acogerá una conferencia gratuita sobre el envejecimiento cerebral saludable

El Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) han organizado la conferencia 'Algunas ideas para ayudar al cerebro a envejecer con salud', que se impartirá el próximo miércoles, día 12 de noviembre. La ponencia será ofrecida por el catedrático de Psicología Alfonso Salgado Ruiz en el Aula de Grados de la universidad, a las 17:00 horas.

Esta actividad está dirigida específicamente a personas mayores de 60 años y se enmarca en el convenio de colaboración que mantienen la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento y la UPSA. Este acuerdo incluye la labor de la Unidad de Memoria de la universidad, que tiene como objetivos evaluar la vulnerabilidad de las personas mayores a desarrollar deterioro cognitivo leve y promover el envejecimiento activo a través de la investigación de estrategias eficaces de intervención.

La asistencia a la conferencia es libre y gratuita, aunque el número de plazas está limitado a 90 personas. Por ello, se requiere inscripción previa, la cual se podrá formalizar a partir del martes, 4 de noviembre, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Los interesados podrán inscribirse enviando un correo electrónico a la dirección unidadmemoria@upsa.es o llamando al teléfono 650 588 663.