La UPSA acogerá el X Congreso Internacional de Responsabilidad Social en 2027: "El futuro es algo que depende en gran parte de nosotros"

La Universidad Pontificia acogerá el X Congreso Internacional de Responsabilidad Social que tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de febrero de 2027. Por primera vez, se celebrará fuera de Zaragoza, sede del evento en los últimos veinte años. "Tenemos una ilusión tremenda. No hay mejor sitio que Salamanca, la cuna de la sabiduría ", ha señalado Juan José Almagro García.

El experto y 'honoris causa' de la UPSA ha destacado que la Responsabilidad Social "pareciera que está en retroceso", por lo que es necesario "dar un impulso desde un punto de vista práctico". "El futuro no es lo que pasará mañana, sino lo que haremos hoy", ha añadido. Y en ese devenir reflexionará a partir de este jueves un grupo de expertos.

"Tenemos la primera reunión con miembros del comité científico y opinaremos sobre cuáles van a ser los temas que nos van a ocupar en los días centrales", ha afirmado Nita Macía, directora del Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Entre los integrantes se encuentran Adela Cortina y Ramón Jáuregui, el vicerrector de relaciones internacionales de la UPSA, Luis Alberto Rivas, y el catedrático de Comunicación Corporativa, Ángel Losada.

La UPSA organiza el X Congreso Internacional de Responsabilidad Social en 2027

"Queremos aprovechar que tantas personas con tanta experiencia reflexionen sobre cómo tiene que ser Salamanca y en qué tipo de encrucijada económica está", ha mantenido el también presidente de la AECC en Salamanca, que considera necesario perguntarse si la rentabilidad es ética en vez de si la ética es rentable: "El futuro es algo que depende en gran parte de nosotros".

El Congreso está abierto especialmente a "cualquier persona del mundo empresarial que entienda que ganar dinero es un medio y no un fin". También a trabajadores de organizaciones o de administraciones responsables de políticas públicas. "La foto que siempre sale de este congreso es la de una sociedad totalmente transversal. Hemos tenido gente de sanidad, cárnicas, turismo...", ha reconocido Nita Macía.