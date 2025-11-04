La UPSA amplía sus destinos de movilidad internacional con foco en Portugal y Brasil

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha ofrecido recientemente varias sesiones informativas sobre sus programas de movilidad, tanto el programa Erasmus (movilidad europea) como el programa de Intercambio (destinos no europeos), dirigidos a todo el alumnado de la institución. Técnicos del Servicio de Movilidad y Cooperación Internacional han detallado los diversos procedimientos de solicitud, contando además con los testimonios de estudiantes que disfrutaron de una estancia el curso pasado o que actualmente están cursando un semestre en el extranjero.

La principal novedad de este curso académico radica en la ampliación de la oferta de destinos de movilidad internacional. A los más de 120 convenios ya establecidos, se suman nuevas oportunidades para diversas titulaciones. Dentro de Europa, los estudiantes del Grado en Logopedia ahora tienen disponible el Instituto Politécnico de Setúbal, en Portugal.

Respecto a los destinos internacionales no europeos, la oferta se ha concentrado significativamente en Latinoamérica. Los estudiantes de Relaciones Internacionales han visto ampliadas sus opciones en ECOTEC (Ecuador) y en la prestigiosa PUC Rio de Janeiro (Brasil). Esta última universidad brasileña también está disponible para los matriculados en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, la Facultad de Psicología y la Facultad de Teología.

Otras titulaciones con nuevos destinos son el Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, cuyos alumnos podrán optar por una estancia en ECOTEC (Ecuador). Por su parte, los estudiantes de Informática y de Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas (ADET) pueden solicitar estancias en Brasil en PUC Rio de Janeiro, PUC Sao Paulo y la Universidad de Rio de Janeiro.

La demanda por parte de los estudiantes de la UPSA sigue mostrando una clara preferencia por ciertos destinos. En el ámbito europeo, Italia, Bélgica, Holanda y Portugal son los países que generan mayor interés, mientras que en América, la mayoría de las consultas se centran en destinos como Uruguay, Chile o México.

La universidad ha recordado a los interesados que el plazo para solicitar una beca de movilidad concluye el próximo 31 de enero de 2026. Se han especificado, asimismo, los requisitos lingüísticos: para universidades que exigen francés, alemán o italiano, se realizará una prueba de nivel interna; mientras que para las universidades que demandan inglés, el alumno deberá aportar un certificado oficial que acredite su nivel. Adicionalmente, algunas instituciones académicas mantienen la exigencia de una nota mínima en el expediente académico.