La UPSA analiza la Psicooncología de la mano de María Eugenia Olivares Crespo: "Nos debemos poner en las zapatillas del paciente"

La Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca ha celebrado este miércoles la conferencia 'Psicooncología: ciencia y clínica', impartida por María Eugenia Olivares Crespo, psicóloga del Hospital Clinico San Carlos de Madrid y profesora de la Universidad Complutense. "Ella transita entre atender a los afectados en su despacho y estar a los pies de la cama de sus pacientes. Tiene experiencia en primera persona de todo el proceso. Su calidad docente y profesional, solo está superada por su calidad humana", ha destacado el decano, Alfonso Salgado.

María Eugenia Olivares Crespo ha vertebrado su ponencia en diez áreas de intervención sobre las que pueden actuar los profesionales de la psicología y que incluyen la prevención, la información que se le da al paciente con cáncer y a su entorno familiar, la preparación ante las pruebas diagnósticas y la hospitalización, el tratamiento tras el diagnóstico con el objetivo de reducir la ansiedad y la asistencia durante la terapia médica, entre otras.

"Es muy fácil hablar de enfermedad cuando alguien se siente invulnerable, y de muerte cuando alguien se siente inmortal. Nos debemos poner en las zapatillas del paciente. Por ello, la psicooncología es el agregado de contribuciones profesionales, científicas y educativas de la psicología al estudio y tratamiento del cáncer", ha explicado durante su intervención.

La profesora de la Universidad Complutense de Madrid también ha realizado un recorrido por la historia de la psicooncología. "Esta disciplina aparece en los años 70, impulsada por el modelo biopsicosocial. En nuestro país, se instaura en hospitales públicos, universidades y equipos de paliativos a partir de los 90, donde destacan figuras como Ramón Bayés y Juan Antonio Cruzado Rodríguez", ha señalado.