La UPSA apuesta por el Aprendizaje-Servicio como estrategia para una Universidad transformadora

El Servicio de Voluntariado y Cultura de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha organizado este viernes la Jornada Formar y aprender con sentido. Aprendizaje-Servicio (ApS) como estrategia para una Universidad Transformadora. Las sesiones, celebradas en el Aula de Grados, han comenzado con las palabras de la vicerrectora de Comunidad Universitaria y Estudiantes, María H. Benavente Cuesta, quien ha señalado que “aunque hay muchos proyectos ApS, este en concreto refleja el comienzo de una metodología que apuesta por la excelencia académica y la función social. Quiero aprovechar también para dar las gracias a las entidades colaboradoras por permitirnos hacer universidad fuera”. Además, ha concretado que “nuestra misión en la Universidad es social y tiene que ir enraizada con nuestra excelencia académica para ayudar a los demás a mejorar su vida”.

La vicerrectora de Comunidad Universitaria y Estudiantes ha dado también la bienvenida al catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela Miguel Ángel Santos Rego, quien ha ofrecido la ponencia magistral titulada La Calidad como eje estratégico del Aprendizaje-Servicio en la Universidad. En su presentación, ha agradecido su presencia en la UPSA: “¡Qué suerte tenerle hoy aquí y poder contar con una persona que tiene tanta experiencia en universidad y en proyectos ApS!”.

Santos Rego ha comenzado su intervención lanzando la pregunta: “¿Qué es de la vida si no tenemos ningún proyecto? Es más, ¿qué es de la universidad si no hay ningún proyecto en concreto? Proyecto es una palabra ‘nuclear’, ya que la universidad tiene en perspectiva estabilizar el ApS y ello conlleva una convocatoria, un apoyo y una valoración de proyectos que implica una evaluación con sentido”. Así, ha definido Aps como una metodología que va más allá del sentido instrumental de una metodología, “es una pedagogía en sistema de Educación Superior”, ha subrayado.

Para este pedagogo de la Universidad de Santiago de Compostela, el ApS no es una cuestión simplemente educativa, sino también social que sirve para que los alumnos conecten teoría y práctica en un sentido bidireccional. “En el marco de nuestros programas, tenemos que tener en cuenta que los estudiantes no aprenden solo en las aulas, sino también en entidades externas, aspecto en el que entra en juego el concepto de ‘calidad’, la cual debe tener unos requisitos. De este modo, el Aprendizaje-Servicio es una magnífica oportunidad si se sabe aprovechar con calidad en el Sistema de Educación Superior”, ha explicado.

En su ponencia, Miguel Ángel Santos Rego ha expuesto varias líneas de ApS que marcan su proyecto europeo, tales como el ApS como Innovación, como Empleabilidad o la ayuda del ApS como Inclusión, y plantea la pregunta: ¿Qué surge primero, el Aprendizaje o el Servicio? Para Santos Rego, la respuesta pasa por “la reciprocidad, pero siempre reiterando que es una pedagogía útil para la educación evaluada por la universidad y con una gran repercusión social”.

Finalmente, su exposición ha concluido con una definición de ApS como “una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad, en un único proyecto bien articulado y en el que los alumnos aprenden mientras trabajan en necesidades reales”. Además, ha incidido en que “el ApS debe servir como herramienta para conectar la universidad con la sociedad civil”.

La Jornada ha concluido con la presentación de los proyectos de Aprendizaje-Servicio de la UPSA a través del trabajo Las barreras comunicativas de la comunidad sorda en un entorno oyente, expuesto por Celia Teira Serrano; la propuesta Humaniza tu Salud con Ejercicio Físico, de Gema Barrientos Vicho; la iniciativa Diseñar con, no para, de Alberto Pedrero Esteban y, la línea de investigación titulada Aprender, crear y ayudar: una experiencia significativa, de Begoña Díaz Rincón y Mónica Santamaría Domínguez.