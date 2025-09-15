La UPSA arranca el curso 2025-2026 con más de 4.500 alumnos

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha inaugurado hoy el curso académico 2025-2026 con la incorporación a las aulas de más de 4.500 estudiantes de Grado en el Campus de Salamanca. La jornada se ha desarrollado con total normalidad, marcando el inicio de un nuevo periodo formativo en el que también participan 343 Profesores Docentes Investigadores (PDI).

El calendario académico, aprobado por la Junta Permanente de Gobierno, fija para los próximos días el inicio escalonado de las enseñanzas de máster y de títulos propios de posgrado, cuyo periodo de matrícula permanecerá abierto hasta finales de octubre. De esta manera, la previsión global de estudiantes de la UPSA se situará entre los 7.500 y los 7.800, distribuidos entre los campus de Salamanca y Madrid, además de los centros vinculados a la Facultad de Teología repartidos por todo el país.

Uno de los momentos destacados de la mañana ha sido la bienvenida oficial a los 120 alumnos internacionales que cursarán este año su estancia académica en la institución. Proceden de una veintena de países europeos y latinoamericanos —Brasil, México, Chile, Uruguay, Argentina, Colombia o Perú—, así como de Taiwán. El vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación, Luis Alberto Rivas, junto con el equipo del Servicio de Relaciones Internacionales, presidió el acto de recepción.

El curso llega, además, con novedades en la oferta académica: el estreno del Grado en Historia en modalidad online, dependiente de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y el nuevo Máster Universitario en Acceso a la Abogacía y la Procura, que imparte la Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa. Con ello, la UPSA amplía sus 21 grados en Salamanca, tres en Madrid, ocho dobles grados, diez másteres oficiales y una veintena de programas de formación permanente.