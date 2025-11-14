La UPSA celebra sus fiestas de informática con un análisis del futuro tecnológico

La Facultad de Informática ha iniciado la celebración de sus fiestas patronales en honor a San Alberto Magno, contando en su jornada inaugural con una destacada conferencia a cargo de Javier Carro Calabor, Product Manager & Data Scientist de Telefónica Innovation Digital.

Bajo el título ‘¿Qué puede hacer una telco por mí? Tecnología invisible, poder real’, el experto analizó con los estudiantes el panorama del futuro tecnológico y el valor real de los datos en la era digital. Tras la bienvenida ofrecida por el decano, Vidal Alonso Secades, Carro Calabor propuso a los asistentes una reflexión fundamental sobre “cómo utilizamos el móvil”, una vía para entender el perfil y la función de un Product Manager.

El ponente explicó que las aplicaciones (apps) tienen un doble objetivo: vincular al usuario para que regrese con frecuencia y recopilar la mayor cantidad de información para extraer valor. Citando un ejemplo real con Cabify, el experto concretó que el reto es que los creadores de las apps consigan los datos necesarios "intentando molestarte lo menos posible. Esta es la magia invisible para dar servicio a todo el mundo”.

Carro Calabor dedicó la parte final de su intervención a la importancia de la gestión de la geolocalización por parte de un Product Manager, usando ejemplos de aplicaciones de compras. Advirtió a los estudiantes sobre el proceso detrás de las apps aparentemente inofensivas, ya que la información de localización es a menudo "muy valiosa" y se utiliza habitualmente para revender datos. No obstante, puso de relieve una herramienta crucial para la seguridad: la red telefónica. Aunque el GPS pueda ser falsificado, el experto subrayó que:

Las Fiestas de la Facultad de Informática, que comenzaron con una eucaristía, continuarán esta tarde con diversas competiciones de gaming en las aulas de la Sede central.