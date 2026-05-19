La UPSA celebrará el Día del Futbol Femenino con sesiones formativas y encuentros

A las 11:00 horas de este martes, la UPSA ha presentado el Día del Fútbol Femenino, que tendrá lugar en la sede central de la UPSA este jueves 21 de mayo. Este evento comenzará a las 17:30 horas con la sesión de formación sobre prevención de lesiones, y el encuentro, a partir de las 19:00 horas, se llevará a cabo con la Selección Nacional Femenina de la Real Federación Española de Fútbol. Tal y como apunta la organización, hasta el recinto se desplazarán numerosos equipos de Castilla y León, "con el objetivo de darle visibilidad al fútbol femenino y de ver cómo estamos creciendo en equipos y en ilusión”, tal y como apunta Arianna Carralero, vicesecretaria y responsable de Estrategia de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol.

Junto a ella, en dicha presentación han estado presentes el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca, Fernando González; el delegado provincial en Salamanca de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol (RFCYLF), Miguel Hernández; y el catedrático de la Facultad de Educación y responsable del proyecto de investigación ‘Proyecto de Optimización y Prevención de Lesiones en el Fútbol Femenino’ (PROOPLEFF), Javier Sánchez.

El evento ha comenzado con unas palabras del decano de la Facultad de Educación, Fernando González Alonso, que ha expresado que para “esta facultad no es solo un acto deportivo más, es una oportunidad educativa, formativa, investigadora y social, por lo que sentimos este acontecimiento como algo especialmente cercano". Además, ha apuntado que el fútbol femenino vive un momento de gran crecimiento, visibilidad y reconocimiento. Aún así, ha demandado la necesidad de formación, investigación, estructuras deportivas sólidas, referentes, entrenadores y preparadores físicos bien formados: "Esta jornada tiene tanto valor porque une celebración, formación, investigación, divulgación y encuentro”. Posteriormente, la vicesecretaria y responsable de Estrategia de la RFCYLF, Arianna Carralero, ha destacado que “es un honor darle visibilidad al fútbol femenino y ver cómo estamos creciendo en equipos y en ilusión”.

Por su parte, y desde un punto de vista más académico, el catedrático de la Facultad de Educación y responsable del proyecto de investigación Proyecto de Optimización y Prevención de Lesiones en el Fútbol Femenino (PROOPLEFF), Javier Sánchez Sánchez, ha incidido en que el objetivo principal del trabajo “es analizar y aplicar estrategias de entrenamiento que ayuden a reducir el riesgo de lesión y a mejorar la condición física de jugadoras jóvenes de fútbol". "Nuestro interés es aportar evidencia a un contexto de práctica deportiva que ha ganado en popularidad en los últimos años y que demanda un tratamiento específico y no adaptado de otras modalidades como se ha venido haciendo hasta ahora”, ha concluido.

De cara a estas jornadas, se ha llevado a cabo un gran trabajo de campo, en el que se ha centrado el profesor Sánchez Sánchez: "Se ha desarrollado con jugadoras de C.D. Salamanca Fútbol Femenino, Burgos C.F. y Olímpico de León, y se ha centrado especialmente en futbolistas de 14 a 18 años, donde la muestra total estudiada ha sido de, aproximadamente, 120 jugadoras". Así, esta intervención compara tres tipos de programas preventivos integrados en el entrenamiento habitual de los clubes: un programa multicontenido, basado en fuerza, CORE, movilidad y control neuromuscular; un programa pliométrico, centrado en saltos y acciones explosivas; y un programa basado en la velocidad, con contenidos de aceleración, cambio de dirección y velocidad máxima.

Por último, en cuanto a los resultados preliminares correspondientes al primer año de aplicación, “se han registrado 38 lesiones en 67 jugadoras; de ellas, 14 lesiones correspondieron al periodo control y 24 al periodo de intervención". Según ha apuntado Sánchez Sánchez, este resultado refuerza la necesidad de trabajar contenidos preventivos relacionados con la fuerza, la movilidad, la estabilidad, el control neuromuscular y la gestión de la carga.

Finalmente, el delegado provincial en Salamanca de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol, Miguel Hernández, ha agradecido a la UPSA“la cesión de las instalaciones y su estrecha colaboración con un extraordinario programa en el que los ponentes nos van a dejar bastante claro cómo funciona el fútbol femenino: "El fútbol es deporte, produce muchas satisfacciones, pero también tiene una parte negativa como son las lesiones”.

Presentación del Día del Fútbol Femenino en la UPSA | UPSA

Una amplia programación del Día del Fútbol Femenino

En cuanto al programa de este Día del Fútbol Femenino, este comenzará a las 17:30 horas en el Aula de Grados, donde se llevará a cabo una sesión de formación sobre la prevención de lesiones en fútbol femenino a cargo de los profesionales en la Actividad Física y del Deporte, Silvia Sedano Campo y Javier Sánchez Sánchez, ambos preparadores físicos de las Selecciones de Castilla y León y profesores e investigadores de la materia. Por su parte, Sedano Campo pondrá en contexto la preparación frente a las lesiones, mientras que el profesor Sánchez Sánchez expondrá el programa del Grupo de Investigación en Evaluación y Planificación en Evaluación y Planificación del Entrenamiento Deportivo.

Posteriormente, a las 19:00 horas en el Auditorio San Juan Pablo II, darán comienzo una serie de actividades lúdicas, dirigidas a futbolistas y equipos. En concreto, numerosas invitadas de la Real Federación Española de Fútbol participarán en la grabación en directo del podcast sobre fútbol femenino ''El Patio'. Así, durante las charlas y entrevistas se llevarán a cabo retos y concursos para los equipos y futbolistas presentes, con regalos y premios de la Selección Nacional para todas ellas.