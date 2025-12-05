La UPSA y el Centro de Láseres Pulsados unen sus fuerzas para impulsar la investigación y las prácticas de estudiantes

La Universidad Pontificia de Salamanca y el Centro de Láseres Pulsados han suscrito un protocolo general de actuación para impulsar la investigación y la transferencia de forma conjunta e integrar sus recursos humanos y tecnologías en los programas formativos de la UPSA.

El protocolo, cuya vigencia se extenderá durante los próximos cuatro años, se ha iniciado con la firma de un convenio de prácticas con el apoyo de la Facultad de Informática, ya que están dirigidas a su alumnado. La idea es que, transcurrida esta primera fase, comprenda más áreas de conocimiento y se haga extensible al resto de los estudiantes de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Los recursos humanos y tecnologías de ambas instituciones podrán ser utilizados en las prácticas externas (curriculares o extracurriculares), pero también en proyectos de fin de grado y de máster, enseñanzas de posgrado, programas de doctorado (incluidas estancias de investigación) y tesis doctorales.

El acuerdo detalla igualmente un marco general de cooperación en el campo de la información; actividades comunes relacionadas con la ciencia y la promoción de la investigación; y programas de formación del personal investigador y técnico, entre otras actividades que benefician tanto a la Universidad Pontificia de Salamanca como al Centro de Láseres Pulsados.

Ambas instituciones fijarán los detalles de cada programa formativo, lo que incluye el lugar y tiempo de realización del mismo; las fechas de incorporación y de finalización de la práctica; o la identificación de estudiantes y de tutores.