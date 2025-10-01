La UPSA conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores enfocando el debate en el empoderamiento

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) y el Ayuntamiento de Salamanca han conmemorado esta mañana el Día Internacional de las Personas Mayores con una conferencia centrada en el empoderamiento y el envejecimiento activo. La jornada se enmarca en el convenio de colaboración entre la Unidad de Memoria de la UPSA y la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento.

La conferencia, titulada "Soy mayor. ¿Me empodero o muero?", fue impartida por la directora del Servicio de Voluntariado, María Eugenia Polo, y estuvo dirigida a personas mayores de 60 años. En el acto estuvieron presentes la concejala de Mayores, María Isabel Macías Tello, y el director de la Unidad de Memoria de la UPSA, Antonio Sánchez Cabaco.

Foco en las fortalezas y el cambio de percepción

En su intervención, la concejala María Isabel Macías Tello destacó las fortalezas de las personas mayores como elementos esenciales para la sociedad: “Somos personas con mucha sabiduría, experiencia y, sobre todo, con derechos y deberes y mucho que trasmitir”.

Por su parte, Antonio Sánchez Cabaco agradeció el apoyo del Ayuntamiento y explicó la labor de la Unidad de Memoria, que desde hace cinco años ofrece una evaluación precoz del deterioro cognitivo a mayores de 55 años empadronados en Salamanca. Cabaco subrayó la importancia de cambiar la percepción social y la de los propios mayores sobre el envejecimiento: "es absolutamente clave para avanzar en los objetivos del envejecimiento activo". Además, recordó la puesta en marcha de grupos de autoayuda para las primeras etapas del deterioro cognitivo.

María Eugenia Polo centró su ponencia en la importancia de la actitud personal. Invitó a los asistentes a elegir entre "darse de baja de la vida" o "empoderarse", priorizando el autodiálogo positivo para conseguir salud física e higiene mental, y centrarse en las fortalezas en lugar de en las pérdidas.

La jornada subraya el compromiso de ambas instituciones con la investigación sobre estrategias eficaces de intervención y la promoción del envejecimiento activo en Salamanca. Tras el acto, la concejala visitó las instalaciones de la Unidad de Memoria para conocer de cerca las acciones que se están realizando en la ciudad.