La Universidad Pontificia de Salamanca dedica una jornada al papel de la Logopedia en pacientes con tumores de cabeza y cuello

La Universidad Pontificia de Salamanca ha acogido este miércoles varias conferencias en el marco de la jornada 'Logopedia y Oncología'. La primera, 'El hoy y el mañana en el abordaje del cáncer oral', ha sido impartida por Luis Miguel Redondo, jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Río Ortega.

El experto ha explicado el cáncer oral desde el punto de vista maxilofacial y abordado su tratamiento pasado y presente, basado en el uso de nueva tecnología y del tratamiento personalizado para los tumores de cabeza y cuello. También ha resaltado los avances en la cirugía reconstructiva: "Después de una deformidad de un paciente oncológico es importante la reconstrucción para la superación personal y que su funcionalidad no se pierda, independientemente de la supervivencia".

Posteriormente, se ha celebrado la conferencia 'Laringectomía parcial'. El jefe del Servicio y médico especialista en Otorrinolaringología y Patología Cérvico Facial del Hospital Rey Juan Carlos, Raimundo Gutiérrez, ha destacado la importancia de la cirugía robótica al tiempo que ha criticado técnicas que ya no se realizan, como la laringectomía parcial: "Tenemos que considerar los protocolos de conservación de órganos con técnicas parciales que van a mejorar la funcionalidad, manteniendo la supervivencia del paciente".

Para finalizar, los logopedas Noelia Velasco y Javier Bueno han hablado sobre la rehabilitación con técnicas de voz esofágica en pacientes a los que se les ha extirpado la laringe y la necesidad de adaptarse a las circunstancias de cada persona: "La cirugía no es la misma en todos los pacientes, la cicatrización puede ser diferente, y otros reciben quimioterapia".