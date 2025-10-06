La UPSA dispara la innovación: más de cinco convocatorias abiertas para impulsar proyectos de emprendimiento e I+D+i

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha activado su plan de impulso a la innovación y el emprendimiento para el curso 2025-2026, enmarcado en el Plan TCUE (Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa) 2024-2027. El principal objetivo es catalizar el conocimiento generado en la universidad y ponerlo al servicio de la sociedad, incentivando el desarrollo de ideas, prototipos y proyectos empresariales viables.

La comunidad universitaria tiene ya varias convocatorias abiertas. El plazo finaliza el 21 de noviembre para tres iniciativas clave: ‘Idea Innovadora’, dirigida a estudiantes de los primeros cursos para fomentar proyectos incipientes; ‘Talent’, centrada en el desarrollo de prototipos orientados al mercado con tutorización de personal de la UPSA; y ‘Talent Pro’, enfocada en investigadores y personal técnico para crear pruebas de concepto con potencial comercial. Además, se mantiene abierta la convocatoria TFG-TFM TCUE (hasta el 30 de junio de 2026), que premia trabajos finales con potencial de transferencia a la sociedad.

El apoyo al emprendimiento se consolida con el programa interno UPSA Emprende, dirigido a estudiantes de cursos avanzados, máster y doctorado. Este programa ofrece mentorías y networking para transformar ideas en proyectos empresariales a través de dos itinerarios, 'Explora' y 'Acelera', culminando con un Demo Day con premios. Además, la Universidad participa en la 'Iniciativa Campus Emprendedor 2025' (abierta hasta el 11 de noviembre de 2025), que premia tanto ideas como proyectos maduros, y se suma a las convocatorias de emprendimiento del Banco Santander, reforzando el ecosistema emprendedor.

En el ámbito de la colaboración externa, la UPSA participa en el Desafío Universidad-Empresa 2025 de FUESCYL, que este año pone el foco en el uso de la Inteligencia Artificial con fines sociales y educativos. Las empresas pueden presentar sus demandas tecnológicas hasta el 29 de octubre de 2025, y los investigadores tienen hasta el 18 de diciembre de 2025 para proponer soluciones. A ello se suma la iniciativa ‘Lanzadera TCUE’ (hasta el 31 de julio de 2026), diseñada para emparejar necesidades empresariales con soluciones de los investigadores. Todas estas actividades se complementan con talleres formativos sobre estrategias de innovación y transferencia, y culminarán en junio con una jornada de exposición de los mejores proyectos y un escaparate tecnológico para el público.