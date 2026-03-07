La UPSA se hace eco de un encuentro sobre abusos psicológicos y sectas: "Se fortalecerá la prevención y el acompañamiento a las víctimas"

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) apuesta por el encuentro nacional sobre abusos psicológicos y sectas, un acto que en palabras del rector Santiago García-Jalón "fortalecerá la prevención, el acompañamiento a las víctimas y la construcción de una cultura crítica que promueva el pensamiento autónomo y el respeto por la persona".

Este evento que se está desarrollando en la capital del Tormes entre este este viernes y sábado, 6 y 7 de marzo, congrega a numerosos expertos e investigadores referentes de España en el Colegio Mayor Hispanoamericano Nuestra Señora de Guadalupe, contando también con la presencia del decano de la Facultad de Psicología, Alfonso Salgado; el presidente de la Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico (AIIAP), Íñigo Rubio, y el decano del Colegio Oficial de Psicología Castilla y León, David Cortejoso.

García-Jalón ha remarcado que este encuentro es "un tema de enorme trascendencia humana, social y académica", indicando, asismismo, que la Universidad tiene “la responsabilidad de abrir espacios rigurosos de análisis, diálogo interdisciplinar y compromiso ético".

De "máxima actualidad e importancia" ha calificado este encuentro el decano de la Facultad de Psicología, Alfonso Salgado, subrayando que "es importante conocer el fenómeno del abuso psicológico y sectario, investigarlo como hace el profesor Julián Cádiz para darlo a conocer y prevenirnos todos, no solo frente a unas organizaciones identificadas que tienen ese nombre más o menos de secta, sino frente a los propios procesos en los que con intención o sin ella podemos incurrir todos”.

Además, el decano ha anunciado la aprobación de un nuevo título de posgrado de la Facultad de Psicología, el Experto en Abuso Psicológico y Sectas, impartido por el profesor Julián Cádiz que se incorporará a la oferta académica el próximo curso 2026-2027.

Tras la primera mesa sobre el caso Flecha este viernes se sucedieron dos mesas más dedicadas a la manipulación y dinámicas de poder, y a la infancia y la familia. Este sábado hay programada una mesa sobre los avances de investigación en grupos abusivos e intervención psicológica ante la disrupción familiar por participación en grupos sectarios y otra en la que se abordará la problemática que presentan las familias afectadas por grupos coercitivos. De manera paralela se expondrán también las formas de invisibilidad y poder de grupos sectarios, así como el daño emocional ocasionado en grupos coercitivos.