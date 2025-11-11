La UPSA homenajea a San John Henry Newman por su nombramiento como Doctor de la Iglesia

La Facultad de Teología de la UPSA dedica un acto académico a San John Henry Newman como nuevo Doctor de la Iglesia

La Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) celebró un acto académico en honor a San John Henry Newman, con motivo de su reciente nombramiento como Doctor de la Iglesia. El evento, organizado por la Cátedra San John Henry Newman, se desarrolló en presencia del rector Santiago García-Jalón de la Lama y el director de la Cátedra, Miguel Anxo Pena González.

Un patrono de la educación católica

El rector García-Jalón destacó la gran pertinencia del acto, no solo por la designación de Newman como Doctor, sino también por el anuncio de su futuro copatrocinio de la educación católica junto a Santo Tomás de Aquino.

García-Jalón recordó las palabras de Benedicto XVI, quien resaltó la "aplicación entusiasta de su inteligencia y su prolífica pluma a muchas de las más urgentes cuestiones del día", haciendo hincapié en sus importantes intuiciones sobre la relación entre fe y razón y la necesidad de una educación esmerada.

En alusión a su rol como patrón, el Rector rememoró los escritos de Newman sobre la universidad ideal, cuyo objetivo es que los estudiantes logren ser "plenamente conscientes de las convicciones que mantienen, que estas sean fruto de una reflexión madura y que los estudiantes estén dispuestos luego a exponerlas con claridad, con elocuencia y con generosidad".

Semblanza y contribución teológica

Por su parte, el director de la Cátedra, Miguel Anxo Pena, realizó una breve semblanza, destacando la visión de Newman sobre la universidad y la educación. El santo defendía la educación liberal como el "cultivo desinteresado del intelecto mediante el conocimiento universal", y distinguía entre academias (investigación) y universidades (formación integral).

"La educación universitaria busca formar personas capaces de pensar críticamente, no meros técnicos", subrayó Pena González, quien también insistió en que la teología debe ocupar su "lugar legítimo en el conjunto de las disciplinas como conocimiento de lo real".

El coordinador de la Cátedra, aunque el texto indica el Papa León XIV, la proclamación fue realizada por el Papa Francisco, advirtió que la distinción como Doctor de la Iglesia responde a su triple contribución: "profundidad teológica, santidad de vida y utilidad universal para la Iglesia". Newman representa el modelo del intelectual cristiano que consigue unir razón y fe, investigación y oración.

La conciencia moral, eje de la conferencia

El acto culminó con la conferencia magistral del profesor de la Universidad Complutense de Madrid, David Luque, titulada ‘John Henry Newman y la conciencia moral. Ensayo sobre un posible desarrollo de la doctrina’.

El profesor Luque se centró en cómo Newman logra "recoger la tradición anterior, la hace suya y la estructura como una nueva forma de comprender la doctrina moral", estableciendo dos líneas de desarrollo doctrinal: una en la 'carta al Duque de Norfolk' y otra en ámbitos vinculados con la Trinidad y el amor.