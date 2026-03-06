La UPSA impulsa el primer Instituto Universitario de Música Sacra en España

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha presentado en la tarde de este viernes el primer Instituto de Música Sacra de España. Una creación que, según el rector Santiago García-Jalón, responde "al deseo de ofrecer un espacio estable y especializado para el cultivo del patrimonio musical sacro, tanto desde su dimensión histórica como desde su proyección contemporánea".

El objetivo de este nuevo instituto, ha dicho que, es "contribuir al enriquecimiento cultural y litúrgico, así como a la formación integral de músicos, investigadores y especialistas". Su nacimiento, en palabras del rector, parte de iniciativas como la promoción del Coro Tomás Luis de Victoria y el Ciclo de Música Pontificia Sonora.

Presentación del Instituto Universitario de Música Sacra | Andrea Mateos

En la presentación ha estado también el director del Instituto y también del Coro Tomás Luis de Victoria, Francisco José Udaondo, que ha puesto de manifiesto la labor de San Pío X de dignificar la música en las iglesias: “Era necesaria una institución estable, de carácter universitario, que integrara orgánicamente el estudio, la investigación, la formación y la práctica de la música sacra". Además, han subrayado las principales finalidades que se pretenden alcanzar con el nacimiento de este instituto: la promoción del estudio, la investigación y la difusión de la música sacra; la formación de intérpretes cualificados; la difusión del patrimonio vocal e instrumental; el fomento de la composición de nueva música sacra incorporando los lenguajes contemporáneos; la organización de actividades científicas y académicas; y la colaboración con instituciones públicas y privadas para la preservación, desarrollo y proyección del patrimonio musical sacro.

A mayores, la Universidad ha afirmado que ofrecerá un nuevo máster de Formación Permanente en Música Sacra a partir del mes de septiembre del año 2027.

