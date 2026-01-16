La UPSA inaugura la exposición ‘Las moléculas que comemos’ del 16 al 30 de enero

Exposición 'Las moléculas que comemos' de la UPSA

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) se convierte desde este viernes 16 de enero en el epicentro de la divulgación científica con la llegada de la exposición ‘Las moléculas que comemos’. Ubicada en la Biblioteca Vargas-Zúñiga, esta muestra invita al público a descubrir la estrecha relación entre la ciencia y nuestra alimentación cotidiana.

El acto de apertura tendrá lugar este viernes a las 16 de enero a las 12:00 horas con la presencia de Raquel Sánchez Ordóñez, vicedecana del Grado en Nutrición Humana y Dietética; Antonio Sánchez Cabaco, director de la Biblioteca Vargas-Zúñiga; y Mabel Gonzalo Sánchez, comisaria de la exposición.

La exposición propone un recorrido didáctico que transforma nuestra percepción de la comida. A través de sus paneles y contenidos, los visitantes podrán entender:

El papel de los sentidos: Cómo el olfato y el gusto interactúan para crear la experiencia del sabor. Procesos biológicos: Qué sucede en nuestro cuerpo desde el primer bocado hasta la digestión completa. Ciencia culinaria: La visión de la cocina como un auténtico laboratorio donde ocurren complejas reacciones químicas. Mitos alimentarios: Una sección dedicada a desmentir falsas creencias populares sobre la nutrición basadas en evidencia científica.

Este contenido ha sido creado originalmente por la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) y adaptado por el área de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC. La iniciativa se integra en el proyecto de divulgación Ciudad Ciencia, que busca acercar el conocimiento científico al entorno local.

La exposición estará abierta del 16 al 30 de enero, en horario de lunes a viernes, de 8:30 a 21:00 horas.