La UPSA inaugura el Programa Interuniversitario de la Experiencia con más de 750 estudiantes: "Es el alumno más agradecido del mundo"

La Universidad Pontificia de Salamanca ha inaugurado el Curso del Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León en un acto celebrado este jueves en el Auditorio San Juan Pablo II. "Es todo un éxito. Contamos con más de 750 alumnos y cerca de cien profesores", ha destacado Pedro Sangro, vicerrector de Formación Permanente y Doctorado.

La alta demanda se ha acompañado de un aumento de la oferta. Este curso se van a impartir seis materias obligatorias y nueve itinerarios. También se retoman dos actividades relacionadas con la investigación que van a contan con la financiación de la Junta de Castilla y León.

"Espero que este curso sea feliz para todos los que formamos esta gran familia universitaria repleta de sabiduría y experiencia", ha continuado diciendo Pedro Sangro, dirigiéndose a los estudiantes, de los que ha subrayado su ilusión, motivación y ganas de aprender: "Es el alumno más agradecido del mundo. No viene a tener un título, sino a aprender y a sociabilizar".

Entrega de premios

Inauguración del Programa Interuniversitario de la Experiencia | S24H

En el acto se ha hecho entrega de los premios del 24º Certamen de Relatos Cortos, convocado y financiado por la Fundación Vargas-Zúñiga y Pérez-Lucas. "Es un homenaje a aquellos autores que escriben en soledad, con talento y constancia", ha sostenido su gerente, Juan Vargas-Zúñiga Vargas-Zúñiga.

De los 25 relatos presentados, el jurado ha seleccionado a seis, premiados con tres primeros premios y tres menciones de honor. La obra ganadora y dotada con 1.500 euros ha sido 'El mundo desde mi ventana', de la alumna diplomada María Soledad García Cano, alumna diplomada. "Nos transmite con dulzura el paso de la vida de Isabel, una mujer inválida de 85 años", añade.

El segundo premio (1.000 euros) ha recaído en 'Dónde estás corazón', de María Grande Garzón; y el tercero (500 euros), en 'Una gota, miles de gotas', de Gloria María Escudero Bueno. "La imaginación de nuestros mayores continúa viva y a través de ella nos trasmiten sus inquietudes y vivencias".

El decano de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca, Fernando González, ha tomado la palabra tras la entrega de los diplomas y cheques para impartir la lección inaugural titulada '50 años educando, toda una vida aprendiendo. Memoria, diálogo y futuro desde la Facultad de Educación'.