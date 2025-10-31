La UPSA lanza la II edición de 'UPSA Emprende' para impulsar ideas de negocio de sus estudiantes

El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha puesto en marcha la segunda edición de UPSA Emprende. Esta iniciativa, promovida desde el servicio de Gestión de Investigación y Transferencia (GIT), se enmarca dentro del Plan TCUE 2024-2027 de la Junta de Castilla y León y está específicamente diseñada para ayudar a los estudiantes de la universidad en el desarrollo y la posterior implementación de sus ideas de negocio.

Integrada en el Club Universitario de Innovación 2025-2026, la actividad tiene un objetivo claro: animar a los alumnos de la UPSA a explorar el emprendimiento como una alternativa profesional real y viable para su futuro. Para ello, el programa ofrecerá una formación completa a través de sesiones teóricas y prácticas, complementadas con una asesoría personalizada. Además, se organizarán diversas actividades de networking que permitirán a los participantes aprender a desarrollar sus propuestas y convertirlas en proyectos factibles y sólidos.

El pistoletazo de salida del programa será la Sesión 0, denominada "Inspiración para emprender", que se llevará a cabo este viernes, día 31 de octubre, a las 12:00 horas, en el HUB de Innovación de la Sede central de la UPSA. Este acto inaugural contará con la presidencia de la vicerrectora de Investigación y Transferencia, Ana María Fermoso García.

Junto a ella, presidirán el evento la vicerrectora de Comunidad Universitaria y Estudiantes, María Benavente; el cofundador de BEONx y coordinador de la iniciativa, Emilio Galán; y la directora del servicio de Gestión de Investigación y Transferencia, Monserrat Mateos. Con esta nueva edición, la UPSA consolida su apoyo al talento y a la cultura emprendedora entre su comunidad universitaria.