La UPSA lanza la II edición de 'UPSA Emprende' para impulsar ideas de negocio de sus estudiantes
El pistoletazo de salida del programa será la Sesión 0, denominada "Inspiración para emprender", que se llevará a cabo este viernes, 31 de octubre, a las 12:00 horas, en el HUB de Innovación de la Sede central de la UPSA
El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha puesto en marcha la segunda edición de UPSA Emprende. Esta iniciativa, promovida desde el servicio de Gestión de Investigación y Transferencia (GIT), se enmarca dentro del Plan TCUE 2024-2027 de la Junta de Castilla y León y está específicamente diseñada para ayudar a los estudiantes de la universidad en el desarrollo y la posterior implementación de sus ideas de negocio.
Integrada en el Club Universitario de Innovación 2025-2026, la actividad tiene un objetivo claro: animar a los alumnos de la UPSA a explorar el emprendimiento como una alternativa profesional real y viable para su futuro. Para ello, el programa ofrecerá una formación completa a través de sesiones teóricas y prácticas, complementadas con una asesoría personalizada. Además, se organizarán diversas actividades de networking que permitirán a los participantes aprender a desarrollar sus propuestas y convertirlas en proyectos factibles y sólidos.
El pistoletazo de salida del programa será la Sesión 0, denominada "Inspiración para emprender", que se llevará a cabo este viernes, día 31 de octubre, a las 12:00 horas, en el HUB de Innovación de la Sede central de la UPSA. Este acto inaugural contará con la presidencia de la vicerrectora de Investigación y Transferencia, Ana María Fermoso García.
Junto a ella, presidirán el evento la vicerrectora de Comunidad Universitaria y Estudiantes, María Benavente; el cofundador de BEONx y coordinador de la iniciativa, Emilio Galán; y la directora del servicio de Gestión de Investigación y Transferencia, Monserrat Mateos. Con esta nueva edición, la UPSA consolida su apoyo al talento y a la cultura emprendedora entre su comunidad universitaria.
