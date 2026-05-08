La UPSA participará en la Feria Municipal del Libro de Salamanca

La Universidad Pontificia de Salamanca participará un año más en la 44 Feria Municipal del Libro de Salamanca organizada por el consistorio de la capital del Tormes. DDe este modo, se publicarán las últimas novedades editoriales de la Universidad en horario normal de lunes a jueves, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas; los viernes y sábados, de 11:00 a 14:30 horas y de 17:30 a 22:00 horas y, por último, los domingos, de 11:00 a 14:30 horas y de 17:30 a 21:30 horas.

Entre las actividades culturales se presentará el libro La Escuela de Salamanca y su relevancia en el contexto internacional, del profesor de la Facultad de Teología y Capellán de la Universidad, Ricardo de Luis Carballada, que tendrá lugar en la Torre de los Anaya el 12 de mayo, a las 12:00 horas.

A las 13:00 horas del mismo día, el profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales Jorge Luis Álvarez será el encargado de presentar en la Torre de los Anaya a Sixto Castro como autor del volumen Imagen y obra. Ontología del arte son obras.