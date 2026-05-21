La UPSA premia cinco proyectos de Innovación Docente que unen tecnología y compromiso social

La Universidad Pontificia de Salamanca ha presentado los cinco proyectos ganadores de la Convocatoria de Innovación Docente 2024-2025. Seleccionadas entre 17 propuestas, estas iniciativas destacan por el uso de metodologías activas y su impacto en la comunidad.

Durante el acto, el vicerrector Pedro Sangro señaló que la inteligencia artificial obliga a repensar la docencia, mientras que el director Juan Medina avanzó que ya se trabaja en la próxima edición. Los galardonados recibirán 600 euros y aparecerán en una publicación institucional.

Entre los premiados, ‘NUTRIACOMPAÑA’ combate la soledad de los mayores mediante talleres y guías de nutrición intergeneracionales, mientras que ‘Manos que salvan vidas’ capacitó a estudiantes de CAFyD en RCP, logrando formar a 196 personas en su entorno. En el ámbito escolar, ‘3,2,1 Mate y juega’ demostró que los juegos de mesa mejoran el aprendizaje de las matemáticas y las notas de alumnos de primaria.

Finalmente, la tecnología y la cooperación centraron los últimos galardones. El proyecto ‘COMUNICAD_ODS’ unió a la UPSA y a la Universidad ECOTEC de Ecuador en la coproducción de podcasts sobre sostenibilidad. Por su parte, ‘Explorando la célula mediante realidad virtual’ utilizó gafas Meta Quest 3S en bioquímica celular, una experiencia inmersiva con la que los estudiantes subieron su nota media de 2,39 a 4,61 puntos.