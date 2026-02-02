La UPSA premia la mejor fotografía científica y refuerza la divulgación de la ciencia a través de la imagen

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha entregado los premios de su certamen de fotografía científica, una iniciativa impulsada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) con el objetivo de acercar la ciencia a la sociedad a través de la imagen.

El primer premio ha sido para Guillermo Caballero Barahona, alumno de la Facultad de Educación, por la fotografía Hidrodinámica, una instantánea tomada con dron en el río Tormes que muestra las ondas generadas por una piragua en movimiento. El segundo galardón ha recaído en Candela Benito González, también de la Facultad de Educación, por Espectro de Brocken, un fenómeno óptico producido por la interacción de la luz solar con la niebla. El tercer premio ha sido otorgado a Giovanni Sotoca Cañas, estudiante del Grado en Derecho online de la Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa, por Lenticular coronando Sierra Nevada, una imagen de una nube lenticular captada desde el aire.

El acto de entrega de premios ha contado con la presencia de la vicerrectora de Investigación y Transferencia, Ana María Fermoso García, quien ha destacado que este tipo de iniciativas “refuerzan la responsabilidad de la universidad de hacer llegar la ciencia a todos los públicos de una forma cercana y amena”, subrayando además el valor divulgativo de la fotografía científica.

Por su parte, la directora del servicio de Gestión de Investigación y Transferencia (GIT), Montserrat Mateos Sánchez, ha enmarcado el certamen dentro del Plan de Difusión y Comunicación de la Investigación y Transferencia de la Universidad 2024-2027, cuyo objetivo es acercar el conocimiento científico generado en la institución y reconocer la implicación de estudiantes y profesorado.

El Bibliotecario General de la UPSA, Antonio Sánchez Cabaco, ha señalado que la exposición “convierte la ciencia en una experiencia visual”, y ha destacado el papel de la biblioteca como un espacio abierto al encuentro entre ciencia, arte y comunidad universitaria.

Durante el acto, los premiados compartieron el origen de sus fotografías. Caballero explicó que su imagen nació de la observación de las ondas creadas por un kayak desde una perspectiva aérea, mientras que Sotoca relacionó su fotografía con su experiencia como piloto y su interés por la dinámica atmosférica. Candela Benito no pudo asistir por motivos académicos.

Las tres fotografías galardonadas, junto al resto de obras participantes en el certamen, podrán visitarse durante todo el mes de febrero en la Biblioteca Vargas-Zúñiga, en la sede central de la UPSA.