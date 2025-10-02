La UPSA presenta el documento de la Conferencia Episcopal sobre la santidad en las Iglesias particulares

La UPSA acoge la presentación del documento de la Conferencia Episcopal sobre la santidad en la Iglesia particular

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha acogido este jueves la presentación del documento de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española (CEE) titulado “Recordar la santidad en la Iglesia particular. Orientaciones pastorales para recordar a los santos, beatos, venerables y siervos de Dios en cada diócesis de España”.

El acto se ha abierto con la intervención del decano de la Facultad de Teología, Román Á. Pardo Manrique, quien ha subrayado la relevancia de mantener viva la memoria de los testigos de santidad en cada Iglesia local.

A continuación, el profesor Gonzalo Tejerina Arias, catedrático de Teología Fundamental, ha pronunciado la conferencia “La llamada universal a la santidad. El Concilio Vaticano II y el posconcilio”. En su ponencia, Tejerina recordó que el Vaticano II clarificó de manera fecunda la vocación universal a la santidad, presente en todas las vocaciones cristianas, y analizó cómo esta enseñanza ha sido desarrollada por el Magisterio y la teología en las décadas posteriores.

Posteriormente, la directora de la Oficina para las Causas de los Santos, Lourdes Grosso García, y el adjunto a la dirección, Fernando del Moral Acha, presentaron el nuevo documento de la CEE, subrayando que la santidad constituye una dimensión esencial de la vida cristiana y que todas las comunidades diocesanas están llamadas a vivirla y transmitirla.

El programa de la jornada se completa esta tarde con un acto en la Iglesia de la Purísima de Salamanca, que incluirá la conferencia “Huellas de santidad en la Diócesis de Salamanca” y la celebración de la Eucaristía presidida por el Gran Canciller de la UPSA, monseñor José Luis Retana Gozalo, obispo de Ciudad Rodrigo y de Salamanca.

En este marco, se recordará la riqueza espiritual de la diócesis, vinculada a figuras como Santa Bonifacia Rodríguez o la beata Eusebia Palomino, entre otros referentes de santidad cuyo legado sigue iluminando la vida de la Iglesia.