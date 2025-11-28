La UPSA publica un nuevo volumen de 'Cuadernos Salmantinos de Filosofía' para reinterpretar la aportación antropológica de Francisco de Vitoria

Nuevo volumen de ‘Cuadernos Salmantinos de Filosofía’, en el que participan una veintena de investigadores nacionales e internacionales

La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha presentado el último monográfico de su revista de investigación 'Cuadernos Salmantinos de Filosofía', dedicado a actualizar el interés en la figura de Francisco de Vitoria y su comprensión antropológica.

La publicación busca poner en primer plano la dimensión antropológica de la obra de Vitoria, un aspecto "muy desatendido", a pesar de que sus reflexiones económicas, políticas y jurídicas son reconocidas como precedentes del derecho internacional y los derechos humanos.

Según se relató en el acto, Vitoria y la Escuela de Salamanca realizaron un análisis de la realidad económica y política de su tiempo que fue de mayor valor que el que dio lugar al nacimiento de la ciencia económica moderna, además de reflexionar profundamente sobre la ley, la justicia y la "cuestión americana".

La revista, editada ininterrumpidamente desde 1974, cuenta en su edición de 2025 con 558 páginas y cuatro artículos centrales sobre la figura de Vitoria. Ana Andaluz, quien clausuró el acto, destacó la relevancia de la revista como "medio imprescindible para la comunicación del conocimiento entre estudiosos de todo el mundo" y como contribución al prestigio de la UPSA.

Excelencia académica internacional

Cuadernos Salmantinos de Filosofía, que ya suma 52 volúmenes, está indexada en el prestigioso índice internacional SCOPUS y en el Scimago Journal and Country Ranking (SJR), que clasifica las revistas científicas más prestigiosas a nivel mundial.

En esta edición, han participado en la revisión de los trabajos 47 expertos de 35 instituciones diferentes, nacionales e internacionales, lo que confirma su alto nivel de exigencia académica y el prestigio que aporta a la institución editora.