La UPSA reúne a expertos de 21 países en la IV edición de su 'International Staff and Teaching Week' centrada en la IA

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) se consolida como un referente de cooperación global con la celebración de su IV International Staff and Teaching Week. Este encuentro, organizado por el Departamento de Movilidad y Cooperación Internacional, atraerá a medio centenar de profesionales procedentes de una treintena de instituciones académicas. La cita destaca por su enorme diversidad geográfica, contando con representantes de 21 países tan variados como Alemania, Ucrania, Canadá, Namibia, Palestina, Ruanda o Estados Unidos, entre otros.

En esta edición, el eje central de las jornadas será la "IA en la Educación Superior: beneficios y desafíos para las universidades". A través de esta temática, el personal docente y administrativo participante podrá sumergirse en la actividad diaria de los distintos departamentos y servicios de la UPSA. El objetivo es conocer de primera mano la implantación de la Inteligencia Artificial y sus diversas funcionalidades, analizando cómo esta tecnología está transformando la gestión académica y la enseñanza en el contexto actual.

Lo que diferencia a esta convocatoria de otras citas internacionales es su carácter transversal e integrador. El programa permite que tanto el personal académico como el administrativo intercambien buenas prácticas en un entorno multicultural. Mientras los profesores tienen la oportunidad de impartir clases a estudiantes de la UPSA y conectar con investigadores de su misma área, el personal de administración realiza prácticas profesionales orientadas a mejorar los procesos institucionales bajo una perspectiva internacional.

La agenda oficial arrancará el próximo lunes 23 de marzo a las 10:15 h con la recepción de los asistentes. Posteriormente, a las 11:00 h, el vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación, Luis Rivas, presidirá el acto inaugural. Este evento marcará el inicio de un intenso programa de cinco días que combina la formación técnica con la inmersión cultural, incluyendo visitas a las instalaciones de la Sede central de la UPSA y al patrimonio histórico de la ciudad de Salamanca.

A lo largo de la semana, los participantes se involucrarán en diversos talleres prácticos y sesiones de networking diseñadas para fortalecer las alianzas entre las universidades socias. Además de las sesiones de trabajo, el programa incluye una vertiente lúdica y territorial con una visita a la Sierra de Francia.