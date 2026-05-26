La UPSA se une al Clúster SIVI para impulsar la innovación en salud y cuidados

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) se ha incorporado al Clúster SIVI, entidad de referencia en innovación sociosanitaria en Castilla y León.

Con esta alianza, la UPSA aportará su experiencia en áreas como Psicología, Enfermería, Fisioterapia, Logopedia y Tecnología, además de su trabajo en salud mental, envejecimiento activo y calidad de vida.

La colaboración permitirá impulsar proyectos de investigación, formación especializada y desarrollo tecnológico centrados en los cuidados y la vida independiente.

La Universidad también contribuirá con un enfoque ético y humanista en ámbitos como la inteligencia artificial, la teleasistencia y la humanización de la tecnología.