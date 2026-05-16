La USAL acerca la Segunda República a la ciudadanía con el proyecto ‘Luz y Taquígrafos’

La USAL la Segunda República a la ciudadanía con el proyecto ‘Luz y Taquígrafos’

La Universidad de Salamanca presenta ‘Afinidades Elegidas: redes de coautoría’, una plataforma integrada en el proyecto ‘Luz y Taquígrafos’ dedicada a digitalizar y analizar sistemáticamente la actividad parlamentaria de la Segunda República.

La herramienta, desarrollada por el Área de la Ciencia Política de la institución, ofrece una base de datos y una plataforma de exploración interactiva que muestra cómo colaboraron los diputados de las Cortes republicanas a través de sus firmas legislativas compartidas. Así, el recurso, de acceso libre y pensado para usos muy diversos como la investigación académica en historia y ciencia política, la docencia y la divulgación “transforma miles de firmas legislativas en una red de coautorías para revelar los acuerdos llevados a cabo entre 1931 y 1939”, informan sus autores a Comunicación USAL.

La USAL la Segunda República a la ciudadanía con el proyecto ‘Luz y Taquígrafos’ | La USAL la Segunda República a la ciudadanía con el proyecto ‘Luz y Taquígrafos’

En total, la base de datos registra 94.621 coautorías que vinculan a 1.026 diputados únicos a lo largo de las tres legislaturas republicanas. Esta red navegable e intuitiva permite explorar 63.508 pares de colaboración. “Así, se revela que la actividad parlamentaria era un organismo vivo de colaboración transversal y no solo un conjunto de bloques ideológicos aislados”, explica la USAL, que añade que este proyecto permite explorar el proceso histórico republicano desde un nuevo enfoque: “Aunque se trató de un periodo de fragmentación y polarización, también existió espacio para los acuerdos y consensos”.

Tal y como explican desde la Universidad de Salamanca , este conjunto de datos y la web interactiva para explorarlos, está disponible públicamente en Harvard Dataverse, dentro del repositorio principal de Luz y Taquígrafos, fruto del esfuerzo del equipo de investigación, integrado por Rodrigo Rodrigues-Silveira, Fátima García-Díez, Iván Llamazares, Elena Martínez-Barahona y Eduardo Barreto Martín.