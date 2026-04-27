La USAL acoge los días 27 y 28 de abril el IV Congreso Internacional sobre diversidad LGTBIQ+

La Universidad de Salamanca acoge el 27 y 28 de abril el IV Congreso Internacional sobre diversidad LGTBIQ+ que reunirá durante estas dos jornadas a expertos académicos en esta materia.

En estos dos días se hablará sobre identidad y diversidad sexual, además de recoger temas en relación con la salud, las redes sociales, la política, el deporte o de diferentes tendencias como se dieron hace unos años, con una de las prácticas conocidas como chemsex.

El acto tendrá lugar en la Sala de Grados de la Facultad de Derecho, que contará en la inauguración con la delegada del rector para Estudios de Postgrado y Formación Permanente, Mª Teresa Escribano; la decana de la Facultad de Derecho, Mª Ángeles Guervós; la directora académica del Máster en Identidad Sexual y Diversidad LGTBIQ+, Marta del Pozo; y los directores académicos del congreso, Pablo Ramos y Emilio Ferrero.

La ponencia inaugural será impartira por Sergio Siverio profesor ayudante de Derecho Constitucional de la Universidad de la Laguna donde tratará como tema principal “La constitucionalidad de la autodeterminación de la identidad de género de las personas trans”.