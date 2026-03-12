La USAL acoge la II Jornada Women's Legacy, el proyecto que resuelve "silencios históricos" y da visibilidad a las mujeres en las aulas

La Universidad de Salamanca ha acogido este jueves la inaugración de la II Jornada Women's Legacy, un proyecto que resuelve "silencios históricos" y da visibilidad en las aulas a las aportaciones de las mujeres en el arte, la música o la ciencia.

"Es una herramienta para la enseñanza secundaria, pero también para medios de comunicación, ayuntamientos y todos los que están interesados en no discriminar", ha destacado Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres.

La presencia femenina en el contenido que se imparte en las aulas se limita al 7,6%. "Hay que facilitar la inclusión y cambiar el relato. Si no contamos con las mujeres al hablar, por ejemplo, de arte no estamos siendo rigurosos", ha añadido Ana López Navajas, coordinadora del proyecto.

Los docentes que quieran sumarse pueden encontrar recursos online de acceso libre y gratuito en la página web de Women's Legacy (https://womenslegacyproject.eu/es/el-proyecto), donde se exponen biografías contextualizadas y la obra directa de esas mujeres. Desde partituras musicales a fragmentos literarios.

'El legado de las mujeres'

"Hemos desarrollado un sistema que coge los últimos cuatro cursos de enseñanza obligatoria y en cada uno de los materiales se incluye a las mujeres", ha añadido. Algunas editoriales incluso se han servido de las herramientas facilitadas por el proyecto para publicar libros que se salen de los contenidos normativos y que también son de utilidad para la educación primaria y universitaria.

Women's Legacy es un colectivo "muy grande" que cuenta con 18 equipos, cada uno de los cuales está dedicado a una materia. "Nuestras compañeras de Salamanca han estado a pie de cañón para que todo esto pudiera llevarse a cabo", ha mantenido en relación a la jornada de este jueves.