La USAL acoge la presentación de 'Antes que desaparezca el río', una obra que une el Tormes con los Andes

La Universidad de Salamanca se convertirá el próximo 22 de septiembre en el escenario de una reflexión sobre la memoria y la ecología con la presentación del libro "Antes que desaparezca el río", del autor Luis Martín-Cabrera. El evento tendrá lugar a las 19:00 horas en el Aula Magna del Palacio de Anaya.

El libro de Martín-Cabrera, autor salmantino formado en la propia universidad, es un viaje narrativo y personal que comienza en la infancia del autor, en las orillas del Tormes. A través de este paisaje, el escritor plantea una pregunta fundamental: ¿qué perdemos cuando perdemos un río? Esta indagación se extiende hasta los salares de los Andes, donde se visibiliza la resistencia de las comunidades indígenas frente a la extracción de litio, una amenaza directa a su ecosistema.

La presentación, organizada por la Facultad de Filología, contará con un diálogo multidisciplinar. Acompañarán al autor el profesor de Geografía Antonio Ceballos Barbancho y la catedrática de Alemán Patricia Cifre Wibrow. Esta mesa redonda refleja la naturaleza híbrida de la obra, que fusiona elementos de la novela de formación, la memoria íntima, la crónica etnográfica y el ensayo ecocrítico. Es una "escritura de frontera" que busca tender puentes entre lo personal y lo colectivo, el pasado y el futuro, y los continentes de Europa y América Latina.

