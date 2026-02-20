La USAL adjudica las obras del aulario de la Facultad de Geografía por casi 140.000 euros menos que el importe licitado

La Universidad de Salamanca ha adjudicado las obras del edificio anexo a la Facultad de Geografía e Historia por un importe total de 3.356.465,68 euros, 139.853,22 menos que lo licitado inicialmente, según recoge la Plataforma de Contratación del Sector Público del Minterio de Hacienda.

La obra se ejecutará en un plazo de dieciocho meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo y seguirá el proyecto elaborado por Eduardo Dorado Díaz y Luis Gómez Corona.

El nuevo aulario se suma a otras infraestructuras de la Universidad de Salamanca que verán la luz a lo largo de 2026, como la Facultad de Veterinaria, que se erigirá en una parcela de Huerta Otea, y su clínica, que se ubicará en la antigua Escuela de Capacitación Agraria, en el barrio de San José, pese a que inicialmente se anunció el recinto ferial. Este cambio "mejora el proyecto inicial por tratarse de un espacio de mayores dimensiones", señaló el rector, Juan Manuel Corchado, en una rueda de prensa ofrecida el 11 de febrero.