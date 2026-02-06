La USAL aporta nuevas claves sobre la resistencia al reformismo de Felipe III en el Brasil colonial

El historiador José Manuel Santos, director del Grupo de Investigación Brasilhis y del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca. : Raquel J. Santos (Comunicación USAL

Felipe III, el Piadoso, rey de España y también de Portugal entre 1598 y 1621, gobernó en un momento histórico en que la Monarquía Hispánica alcanzaba una dimensión verdaderamente global, heredando, además, el vasto imperio colonial portugués con Brasil como su principal territorio de ultramar.

En el marco de esta Unión Ibérica, el monarca tuvo que sostener el modelo colonial portugués basado en las capitanías, la explotación del azúcar y el uso intensivo de mano de obra esclava africana, al tiempo que enfrentaba graves desafíos: la defensa de Brasil frente a los ataques holandeses, la competencia comercial internacional y la dificultad de administrar desde Europa un imperio atlántico tan extenso, en un contexto de crecientes tensiones políticas y financieras.

Sobre este escenario, José Manuel Santos, director del Grupo de Investigación Brasilhis (Historia de Brasil y el Mundo Hispánico en perspectiva comparada) y del Centro de Estudios de Brasil de la Universidad de Salamanca, publicó recientemente un novedoso estudio en el que revela “las raíces de la corrupción en Brasil durante los inicios del siglo XVII y demuestra cómo, plenamente consciente de los desórdenes en la administración, la autoridad española bajo las órdenes de Felipe III trató de combatirlos en vano mediante ambiciosos programas de reforma que encontraron una gran oposición por parte de los colonos portugueses”, explica a Comunicación USAL.

La investigación de Santos, también profesor del Área de Historia de América en la Universidad de Salamanca, es el resultado de quince años de trabajo en más de quince archivos de cuatro países y está respaldada por tres proyectos de investigación competitivos. Un exhaustivo estudio que contribuye de manera decisiva al conocimiento de un periodo clave y todavía poco estudiado de la historia de Brasil, así como a redescubrir la figura de Felipe III como un monarca reformista con ideales y objetivos bien definidos en sus acciones de gobierno.

Comisiones ilegales y compra venta de cargos reales

Entre otros, los hallazgos muestran cómo en 1612, el rey Felipe III de España -Felipe II en Portugal— ordenó el envío a Brasil de una Junta de la Hacienda para investigar las reiteradas denuncias de irregularidades cometidas por oficiales de la Hacienda Real y de la Justicia en los territorios de ultramar. “Yo El Rey hago saber a los que vean esta ley que soy informado que en el Estado de Brasil ha habido gran desorden en la administración de mi hacienda”, reflejaba el monarca en la orden de creación de la Junta.

En la Corte de Madrid, se recibían informes sobre prácticas como “el cobro de comisiones ilegales en los contratos de recaudación de impuestos, la compra y venta de cargos reales entre particulares o el cobro de emolumentos excesivos en las transacciones comerciales”, apunta el historiador. Conductas que ya fueron calificadas como “corruptelas” por el gobernador de Brasil, Luis de Sousa, en un documento fechado en 1618 y conservado hoy en la Biblioteca Nacional de España.

Por ejemplo, cabe destacar cómo el visitador real enviado a Brasil, André Farto da Costa, detectó desvíos de fondos por valor de unos 60.000 cruzados y documentó de manera exhaustiva los abusos cometidos por los oficiales reales. Las investigaciones derivaron en condenas judiciales y en la imposición de importantes multas a los responsables.

Por otra parte, la investigación también revela casos de fraude cometidos al más alto nivel del gobierno colonial. De hecho, “en un proceso instruido contra el gobernador Diogo Botelho se comprobó que este había creado cargos ficticios cuyos salarios cobraba personalmente. Una práctica que guarda un notable parecido con la práctica actual denominada en Brasil rachadinhas, de la que han sido acusados algunos políticos contemporáneos”, destaca el especialista.

La América portuguesa y el fracaso de la ley “Libertad de los indios”

En el contexto histórico en el que se centra la investigación, Brasil comenzaba a consolidarse como un espacio económico clave gracias al crecimiento de la producción de azúcar y de palo brasil, así como al aumento del tráfico de personas esclavizadas desde África.

Al respecto, uno de los interesantes aspectos analizados está relacionado con la ley conocida como “Libertad de los indios”, disposición de la Monarquía española que vería la luz en 1609 y por la que se otorgaba por primera vez la libertad total a los indígenas en territorio americano, tanto a los cristianizados como a los no convertidos.

La fuerte oposición de los colonos portugueses obligaría al monarca español a derogarla en territorio brasileño apenas dos años después, lo que evidencia las dificultades encontradas para aplicar reformas que pretendían proteger a las comunidades locales y reconocerlas como vasallos libres de la Corona. A diferencia de lo ocurrido en la América española con las Leyes Nuevas, los intentos de proteger a la población indígena en Brasil acabaron fracasando y muestran “los límites del reformismo de Felipe III en la América portuguesa, donde la resistencia colonial local fue determinante”, señala.

Así, frente a interpretaciones anteriores, el debate sobre la supuesta “castellanización” de la América portuguesa ha quedado resuelto y la investigación de la Universidad de Salamanca pone de manifiesto que nunca se llegó a producir una alteración sustancial de las estructuras de gobierno ni de las prácticas locales. En palabras del investigador, “no hubo en Brasil una imposición generalizada del modelo castellano. Lo que encontramos es un amplio programa reformista que intentó corregir abusos contra la población indígena, reforzar la defensa del territorio y mejorar la administración”.

En definitiva, un ambicioso proyecto reformista que no logró sus objetivos en gran medida debido a la “la falta de recursos económicos, la deficiente planificación, la escasa colaboración local y la resistencia activa de los oficiales implicados en prácticas corruptas”, concluye.

Primer estudio monográfico del impacto del gobierno de Felipe III en la América portuguesa

La investigación de la Universidad de Salamanca ha culminado con la publicación de varios artículos en revistas científicas de impacto, así como en la reciente monografía “El Brasil de Felipe III. Corruptelas, ‘castellanización’ y conquista en tiempos de reforma” (Sílex, 2025).

El volumen es el primer estudio monográfico dedicado al impacto que tuvo el periodo de gobierno de Felipe III en la América portuguesa, un territorio dividido por este mismo monarca en dos “Estados” en 1618: “Estado do Brasil” y “Estado do Maranhão”. Los estudios más recientes sobre su reinado han destacado, de manera unánime, la importancia de este periodo para el desarrollo de la monarquía de los Austrias.

Grupo de Investigación BRASILHIS

BRASILHIS es un Grupo de Investigación Reconocido (GIR) de la Universidad de Salamanca, coordinado por el profesor José Manuel Santos Pérez y compuesto por 15 investigadores de universidades españolas, brasileñas y alemanas.

Su principal objetivo es estudiar los componentes hispánicos presentes en la Historia de Brasil y las relaciones entre este país, España y los países de habla hispánica, todo desde una perspectiva comparada.

Centro de Estudios Brasileños

El Centro de Estudios Brasileños (CEB), creado en 2001, tiene como objetivo dar a conocer Brasil en Europa y, a la vez, difundir la lengua y cultura española en Brasil. Para ello cuenta con la colaboración de la Fundación Cultural Hispano Brasileña, junto con otras empresas e instituciones de ambos países.

Entre las actividades que desarrolla el centro figuran: promover el intercambio entre profesores y estudiantes brasileños y españoles; Impulsar y apoyar proyectos de investigación conjuntos entre la Universidad de Salamanca e instituciones científicas y culturales brasileñas; y organizar eventos académicos, científicos, culturales y artísticos que muestren tanto la realidad económica, social y lingüística brasileña en España, como la española en Brasil.