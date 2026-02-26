La USAL aprueba la oferta académica para el curso 2026-2027, incluyendo el título de Veterinaria y cinco nuevos másteres

La Universidad de Salamanca ha aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado en la mañana de este jueves 26 de febrero la oferta académica para el próximo curso 2026-2027 con un total de 109 grados y dobles grados, 91 másteres y 45 programas de doctorado, incluyendo entre las novedades el título de Veterinaria (pendiente de verificación).

A mayores, han anunciado la impartición de nuevos cinco másteres: Química Experimental (Facultad de Ciencias Químicas); Erasmus Mundus en aceleradores y láseres a gran escala (Facultad de Ciencias); Diseño de intervenciones sobre estilos de vida (Facultad de Enfermería y Fisioterapia); Derechos Humanos, Sostenibilidad y Justicia Climática (Facultad de Derecho); y Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial aplicadas a la Ingeniería (Escuela Politécnica Superior de Zamora).

Durante la sesión, Juan Manuel Corchado ha anunciado también la aprobación de las propuestas de concesión de los premios 'María de Maeztu', a la excelencia científica, y 'Gloria Begué' a la trayectoria de excelencia en la Docencia, en la edición 2026. Así como dos nuevas cátedras de empresa: "USAL-ViroFend en Viroterapia_IMB" y "Terapia de Neuromodulación", así como las convocatorias del Programa XVIII de la Universidad de Salamanca para el fortalecimiento de Grupos de Investigación Reconocidos (GIR) e Institutos Universitarios de Investigación (IUI)/Unidades de Investigación de Excelencia de la Junta de Castilla y León (UIEXC_JCyL) y del Programa RITI, para la creación de Redes de Investigación, Transferencia e Innovación en la Universidad de Salamanca (RITI-USAL).

Los 24 premios 'María de Maeztu' han sido concedidos este años a Esteban Álvarez Fernández, Eva maría Arroyo Anlló, María Puy Ayarza Arribas, Ovidi Carbonell Cortés, Emilio Corchado Rodríguez, Ana maría Fraile Marcos, Manuel Fuentes García, Joaquín García Palacios, José Ángel González Delgado, José Luis Hernández Pastora, Kerstin Elena Kunze, Iván Llamazares Valduvieco, Pilar Martín Aresti, José Carlos Martín Iglesias, José Martínez Fernández, Ángel Luis Montejo González, Pablo Manuel Moreno Pedraz, María Victoria Perea Bartolomé, María Dolores Pereira Gómez, Víctor Javier Raposo Funcia, Pedro Emanuel Rosa Grincho Serra, José Luis Sánchez Hernández, Michael Ronald Thon y Nieves Vizcaino Santiso. Mientras, los 19 premios 'Gloria Begué' se han concedido a Pedro Álvarez Mosquera, José Manuel del Barrio Aliste, Federico Bueno de mata, David Díaz López, Margarita María Díaz Martínez, María Teresa Escribano Bailón, Agustina Fernández Fernández, María dolores García Sanz, David Jimeno Castaño, José Máximo Leza Cruz, Rosa Ana Martín Vegas, Ana Belén Navarro Prados, María Susana Pérez Santos, Javier Perote Peña, Mercedes Isabel Rueda Sánchez, Santiago Ruiz Torres, María Inmaculada Sánchez Barrios, Francisco Javier Sierro Sánchez y Patricia Torrijos Fincias.