La USAL arreglará su tramo de la muralla y creará un mirador conmemorativo del V Centenario de la Escuela de Salamanca

La Universidad de Salamanca arreglará la parte de la muralla que es de su propiedad, la correspondiente a la zona de Ciencias, y creará un mirador para conmemorar el V Centenario de la Escuela de la ciudad, que contará con una amplía programación que se exportará a otros países como China. Así lo ha adelantado este lunes el rector en el tradicional encuentro navideño con los medios de comunicación.

Juan Manuel Corchado ha destacado otros proyectos de la Universidad de Salamanca de cara a 2026: la creación de un distrito tecnológico junto al Ayuntamiento de Salamanca en el que los estudiantes puedan formarse y trabajar al mismo tiempo; la finalización del edificio M4 del Parque Científico, cuyas obras fueron paralizadas en 2011; o la puesta en marcha del Grado en Veterinaria. "Queremos seguir creciendo", ha defendido.

2026 también será el año en el que se impulsen nuevos nombramientos de doctor 'honoris causa'. "Esperamos que sean atractivos y relevantes para la USAL", ha señalado. Estos ayudarán a internalizar aún más la institución: el 6% de sus estudiantes de grado son extranjeros, al igual que el 53% de los alumnos de doctorado y el 70% de los de títulos propios. "Nos permite estar en una situación privilegiada", ha añadido.

Financiación para acometer todas las inversiones

Desaparecen los fondos Next Generation de la Unión Europea, pero la Universidad de Salamanca ha recuperado el Plan de Inversiones de la Junta de Castilla y León. "La USAL lo ha hecho muy bien. Tenemos un margen que nos va a permitir llevar a cabo todas las inversiones que queremos", ha subrayado.

La USAL busca ser más proactiva y ha creado una unidad para obtener "más financiación que está funcionando muy bien". También espera "mejorar el sueldo de las personas que trabajan en la Universidad".

Nuevo portal de comunicación

El rector ha aprovechado el encuentro con los medios para dar a conocer el nuevo portal de comunicación de la Universidad de Salamanca (https://comunicacion.usal.es), que presenta una imagen más visual y accesible para potenciar la difusión de proyectos y actividades.