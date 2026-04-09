La USAL y Ciudad Rodrigo suman fuerzas para el desarrollo del Centro de Innovación Social

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, han mantenido un encuentro para estrechar su colaboración y abordar los últimos avances en el impulso del Centro de Innovación Social y Territorial CIS-CIT 'La Estrella'.

Desde el Estudio salmantino se han comprometido, además, a facilitar el acceso a la información y actualidad sobre el CIS-CIT 'La Estrella' a sus alumnos, que podrán presentarse a la primera convocatoria de la Incubadora para Emprendimiento Social del centro de innovación ubicado en Ciudad Rodrigo.

Se seleccionarán hasta veinte ideas de negocio o iniciativas promovidas por personas emprendedoras, startups y entidades sociales.Todas ellas participarán en un programa especializado de incubación orientado a transformar propuestas con impacto social en proyectos viables, sostenibles económicamente y con capacidad de influir positivamente en el territorio oeste de la provincia de Salamanca.