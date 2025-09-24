La USAL y el CNDM presentan la XIII edición de ‘Salamanca Barroca’ con 11 conciertos y cuatro actividades educativas

La vicerrectora de Cultura, Matilde Olarte; el director del CNDM, Francisco Lorenzo; el director del Servicio de Actividades Culturales de la USAL, Francisco Javier Panera; y el coordinador de la programación, Bernardo García-Bernalt

El Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM, del INAEM, Ministerio de Cultura) y la Universidad de Salamanca (USAL) han presentado la decimotercera edición del ciclo Salamanca Barroca, que se desarrollará del 6 de octubre de 2025 al 8 de junio de 2026 en escenarios universitarios.

La programación incluirá 11 conciertos y cuatro actividades educativas, con un repertorio que recorre desde los madrigales italianos del siglo XVI hasta los inicios del clasicismo, pasando por figuras clave como Josquin Desprez, Purcell, J. S. Bach, C. P. E. Bach o Mozart.

Las entradas y abonos estarán disponibles a partir del 29 de septiembre en la web oficial sac.usal.es, en el punto de venta habitual Mercatus y en las taquillas antes de cada concierto (si quedaran localidades).

Grandes nombres y estrenos históricos

El ciclo contará con agrupaciones de prestigio internacional como Il Pomo d’Oro, Le Consort, Vespres d’Arnadí, Accademia del Piacere o Il Fervore, junto a proyectos propios de la USAL como la Orquesta Barroca y la Academia de Música Antigua, que ofrecerán tres conciertos centrados en Bach, Zelenka o la música renacentista italiana.

Uno de los hitos será el estreno en tiempos modernos de la Misa a dieciséis de Carlos Patiño, a cargo de Los Afectos Diversos, en un concierto extraordinario (fuera de abono) que rescata una obra monumental del Barroco español.

En paralelo, la Academia de Música Antigua de la USAL organizará dos cursos de canto histórico y dos de cuerda barroca impartidos por especialistas de prestigio internacional: Itziar Atutxa, Pedro Gandía, Andoni Mercero y Carlos Mena.

Precios y venta de entradas

Abono 10 conciertos (sin extraordinario): 112 € (90 € estudiantes y comunidad universitaria)

Entradas sueltas: entre 12 € y 16 € (10 € a 13 € estudiantes y comunidad universitaria)

Concierto extraordinario – Los Afectos Diversos: 22 € (17 € con descuento)

La compra de abonos y entradas puede hacerse a través de sac.usal.es, en Mercatus y en las taquillas una hora antes del concierto (salvo agotarse).

Salamanca Barroca forma parte de los Circuitos del CNDM, un programa que reúne más de 150 entidades culturales en toda España y que sitúa a Salamanca como un referente en la interpretación de música antigua con criterios historicistas.