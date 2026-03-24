La USAL conecta a graduadas con estudiantes de Ciencias para combatir el 'síndrome de la impostora'

La USAL ha impusado este lunes, 23 de marzo, la I Jornada 'Referentes de ciencias: conectando graduadas con estudiantes' con el objetivo de reducir la brecha entre la formación académica y el mercado laboral técnico, un terreno donde las estudiantes a menudo se enfrentan al 'síndrome de la impostora', la creencia persistente de no merecer los logros alcanzados, atribuyéndolos a la suerte y no a la capacidad propia.

En la inauguración se ha propuesto un cambio de paradigma: transformar las dudas iniciales en seguridad profesional mediante el contacto directo de estudiantes con referentes reales que se enfrentaron a las mismas dificultades y formación que ellas. Para ello, la jornada se ha estructurado en Círculos de Mentoría en los que cada profesional ha conversado con grupos de cinco alumnas para fomentar un diálogo directo y "sin filtros".

Las estudiantes participantes pertenecen a las titulaciones de Geología, Ingeniería Geológica, Físicas, Ingeniería Informática, Estadística y Matemáticas de la Universidad de Salamanca. Todas ellas pueden añadir este evento a su 'PasaporteEmpleoUSAL', un activo diseñado para certificar competencias transversales ante futuros reclutadores.