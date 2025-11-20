La USAL consolida su crecimiento global ante un nuevo curso marcado por la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca y la reforma de los Estatutos

La Universidad de Salamanca afronta el nuevo curso académico con la consolidación de su crecimiento en docencia, investigación, infraestructuras, estudios y número de estudiantes ante un nuevo curso académico cuyos ejes estratégicos pasan por la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca y la reforma de los Estatutos.

El rector Juan Manuel Corchado ha presentado este jueves en la sesión ordinaria del Claustro las líneas de actuación de su equipo de gobierno con el objetivo de afrontar “desafíos significativos”, entre los que destacó “la adaptación a un entorno digital complejo y acelerado, la necesidad de modernizar procesos, de reforzar estructuras, de atender a una comunidad que crece, de liderar proyectos ambiciosos en un contexto presupuestario exigente, y de mantener el nivel científico, académico y humano que esta institución merece”.

El curso 2025-2026 ha comenzado con la constatación de una importante subida en el número de alumnos y alumnas matriculados en grado (23.282 inscritos, con un crecimiento del 2% respecto al año anterior), máster (2.475, con un crecimiento del 4%), doctorado (3.300 estudiantes, un 5,4% más), títulos propios (2.731, lo que supone un aumento del 32%), Universidad de la Experiencia (1.600 alumnos en todas las sedes, lo que supone un 8% más), Microcredenciales (995 estudiantes) y Cursos Internacionales (5.100 alumnos y alumnas de español en cursos presenciales y más de 3.000 en la formación en línea) en los campus de Ávila, Béjar, Salamanca y Zamora, hasta alcanzar la cifra récord de 40.000 estudiantes.

Internacionalización del alumnado

Un aspecto prioritario en la estrategia de crecimiento, y que se intensificará este curso, es la internacionalización del alumnado. Así, durante el curso 2025-2026, la Universidad de Salamanca reforzará su liderazgo internacional con un plan centrado en “la excelencia académica, la cooperación global y la creación de redes de conocimiento”, según avanzó el rector. “El objetivo es consolidar su presencia en los cinco continentes y avanzar hacia una universidad plenamente global, innovadora y comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, indicó.

La internacionalización del estudiantado continúa en ascenso, con un 6,2 % de alumnado extranjero en Grado, 24,5 % en Máster, 53,1 % en Doctorado y 71,5 % en Títulos Propios. El objetivo del equipo rectoral es seguir aumentando estos porcentajes, especialmente en Grado y Máster, y continuar consolidando los programas de Doctorado y Títulos Propios como referentes internacionales.

Corchado resaltó asimismo el potencial investigador de la Universidad de Salamanca, con cifras, en la captación de fondos, que la consolidan “como líder absoluto en el ecosistema de investigación regional y la refuerza como polo de atracción de talento científico de excelencia”. De forma paralela, continuará la apuesta por la Transferencia y la Innovación para que el conocimiento llegue a las empresas. Para ello se definirá una nueva estrategia de coordinación de los procesos de transferencia tecnológica que ahora se gestionan desde la Universidad, Parque Científico, Fundación, e incluso del IBSAL para “disponer de una estructura más cohesionada, eficiente y coordinada”. Entre las novedades de este curso destaca la inauguración del nuevo Centro de Transferencia, Innovación, Emprendimiento y Empleo (T+I+E) en el Complejo Peñuelas.

Las nuevas infraestructuras marcarán también algunas de las claves del nuevo curso académico. Entre los proyectos destacados resaltó la inauguración de la nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales (pieza central del campus agroambiental, junto a la incubadora de empresas biotecnológicas del Ayuntamiento, el Centro de Transferencia de la Diputación y la nueva sede del IRNASA del CSIC), el inicio de las obras del nuevo campus en el distrito tecnológico de Salamanca (presentado ayer junto a la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento), el edificio M4 del Parque Científico, el nuevo aulario para la Facultad de Geografía e Historia y la reforma de la Biblioteca Santa María de los Ángeles. Además se siguen dando los pasos para crear la Facultad y la Clínica Veterinaria (el Ayuntamiento ha cedido ya una parcela en la zona de Huerta Otea para su construcción), que albergarán el nuevo grado en Veterinaria, cuya memoria final ya ha sido completada y presentada a la ACSUCyL para su evaluación y, posterior, aprobación.

Ejes estratégicos

Respecto a los ejes estratégicos del nuevo curso, el rector anunció que la reforma de los Estatutos entrará en 2026 en su fase decisiva, con la convocatoria en el mes de enero de un Claustro extraordinario, que nombre la comisión que, sobre el borrador de estatutos elaborado, tome el relevo en el desarrollo del mismo, de manera que el documento definitivo está aprobado a lo largo del próximo año.

Asimismo, 2026 será un año clave, a nivel histórico, con la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca, cuyas propuestas, coordinadas por el profesor Antonio Notario, se organizarán en tres grandes programas: actividades transversales, dirigidas a la comunidad universitaria y a toda la ciudadanía, impulsadas desde la Universidad en colaboración con diferentes entidades; actividades institucionales, impulsadas por los vicerrectorados y vinculadas con el ámbito de competencias de cada uno de ellos; y actividades específicas, relacionadas con varios hitos de la Escuela de Salamanca e impulsadas por departamentos, facultades, institutos, grupos de investigación o docentes individualmente.

Finalmente, el rector se comprometió a buscar una solución para resolver el problema planteado por la imposibilidad actual de abonar las primas de jubilación del PTGAS funcionario.