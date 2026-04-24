La USAL consolida su estrategia en China con una visita institucional

La Universidad de Salamanca consolida su relación con la provincia china de Jilin en una visita institucional del rector

La Universidad de Salamanca ha consolidado su estrategia en China con una visita internacional e institucional por parte del rector, Juan Manuel Corchado, en una de las regiones más relevantes del noreste del país en cuanto al desarrollo industrial, tecnológico y académico.

La propia jornada comenzó con un visita del rector a Jishi Media Co., Ltd., uno de los grupos empresariales más relevantes de China en el ámbito de la comunicación, firmando un memorando de cooperación y estableciendo así una hoja de ruta en proyectos conjuntos de comunicación.

Más tarde, el propio rector trasladó a la Escuela de Comunicación de la Northeast Normal University, iniciativas orientadas a fomentar la movilidad académica de estudiantes y profesores, y así crear programas formativos compartidos.

Por otro lado, Juan Manuel Corchado visitó también la Facultad de Inteligencia Artificial de la Universidad de Jilin, uno de los centros más relevantes de todo el país, conociendo de primera mano proyectos en curso relacionados con la robótica, desarrollo de algoritmos y modelos de inteligencia artificial.

Por último, la visita concluyó en un encuentro con el vicegobernador de la provincia de Jilin, Cao Lubao, donde analizaron el potencial de cooperación en ámbitos clave como la educación superior y la innovación tecnológica.