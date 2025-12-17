La USAL continúa su internacionalización en el gigante asiático firmando un acuerdo con el campus agrícola de Quingdao

La Universidad de Salamanca continúa trabajando su internalización en el continente asiático y ha firmado un convenio con el campus agrícola de Quingdao (China). Ambas instituciones elaborarán conjuntamente programas en el ámbito de la investigación, la docencia y las actividades deportivas.

El acuerdo permitirá apoyar proyectos de investigación en ramas de interés común, realizar ediciones conjuntas de monografías históricas o lingüísticas, organizar coloquios internacionales y crear actividades docentes de manera coordinada. También facilitará los programas de movilidad de estudiantes, profesores e investigadores entre ambas universidades.

El vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la USAL, Raúl Sánchez, y su homólogo chino, Quingjie Sun, han sido los encargados de oficializar el convenio en una reunión que ha tenido lugar este miércoles en el edificio del Rectorado. Otros presentes han sido el delegado del Rector para la Estrategia Institucional en Investigación, Transferencia e Internacionalización, Óscar Lorenzo; y Yicheng Jiang, estudiante de doctorado por la USAL.