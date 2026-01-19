La USAL crea la primera cátedra en España para preservar el patrimonio audiovisual e impreso: "Estamos ante formatos efímeros"

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y el presidente de la empresa Preservación 35, Fernando Labrada, han firmado este lunes un convenio de colaboración para crear la primera cátedra en España que ayude a preservar el patrimonio audiovisual e impreso.

Adscrito al Departamento de Matemáticas y dirigido por el profesor José Ángel Domínguez-Pérez, el proyecto está basado en la optimización y desarrollo de procesos, entre los que priman los algoritmos computacionales y las técnicas de inteligencia artificial. "Va a dar soluciones a alguno de los desafíos que tenemos entre manos", ha señalado el rector.

"Estamos ante formatos efímeros que envejecen antes de que los comprendamos del todo", ha afirmado Fernando Labrada. La UNESCO, sin ir más lejos, ha advertido de que el patrimonio digital del mundo tiene el peligro de perderse para la posteridad. "Ante esta situación surge un nuevo paradigma. Hablamos de preservar a largo plazo, trascender generaciones e incluso civilizaciones", ha añadido.

Reportaje en la Biblioteca General Histórica

La cátedra impulsará acciones innovadoras de preservación de contenidos de la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca. También contempla prácticas de estudiantes en el CIPA de la empresa o en el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga; fomentará trabajos de Fin de Grado y de Máster experimentales y promoverá contratos predoctorales y postdoctorales.

De hecho, uno de los objetivos es "favorecer la formación de estudiantes, ofreciéndoles la posibilidad de trabajar con tecnología en sus TFG, TFM y doctorados en una empresa líder", según ha destacado Juan Manuel Corchado. Otros fines que se persiguen son revolucionar el ámbito de la comunicación y el tratamiento de datos o algoritmos; y mejorar el legado histórico.