USAL e IBSAL lideran los apartados de biomarcadores y preclínica en el ‘Consenso Internacional del cáncer biliar'

Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology publica el documento, que ofrece una evaluación exhaustiva, crítica y actualizada del conocimiento sobre el colangiocarcinoma y recoge los principales avances científicos de los últimos años a nivel mundial

Un total de 147 líderes de opinión internacionales de 35 países han participado en la actualización del nuevo 'Consenso' en el marco de la Acción Europea COST Precision-BTC Network, coordinada por la catedrática Rocío I. R. Macías.

El colangiocarcinoma es el segundo cáncer primario de hígado más prevalente a nivel mundial. Aunque todavía se considera un cáncer poco frecuente, su incidencia está aumentando en todo el mundo, en parte debido al incremento de los factores de riesgo y a las mejoras de las técnicas diagnósticas. Pese a los avances logrados en los últimos años en el conocimiento de la enfermedad y en la aprobación de nuevos tratamientos que han contribuido a mejorar la supervivencia de los pacientes, el colangiocarcinoma sigue siendo un tumor altamente agresivo, con un pronóstico limitado tras su diagnóstico.

En este contexto, la Universidad de Salamanca y el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) han desempeñado un papel destacado en la elaboración de la versión más reciente del ‘Consenso Internacional sobre el cáncer de las vías biliares o colangiocarcinoma (CCA)’, que aborda de manera integral los aspectos básicos, moleculares, traslacionales y clínicos de esta patología. El documento ha sido publicado recientemente por la prestigiosa revista Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology.

El trabajo ha sido liderado por investigadores del IIS Biogipuzkoa y del CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd), en colaboración con la Red Europea para el Estudio del Colangiocarcinoma (ENS-CCA), una red multidisciplinar y colaborativa de reconocido prestigio internacional en el ámbito de los tumores de la vía biliar. El artículo ofrece una evaluación crítica y exhaustiva del conocimiento actual sobre la enfermedad, integrando los avances generados en los últimos años por numerosos grupos de investigación y asociaciones de pacientes de todo el mundo.

La nueva actualización del Consenso se ha desarrollado en el marco de la Acción Europea COST Precision-BTC Network y ha contado con la participación de los profesores de la Universidad de Salamanca/IBSAL/CIBERehd Rocío I. R. Macías, José Juan García Marín y Elisa Lozano, quienes han coordinado y contribuido de forma destacada a los apartados relativos a biomarcadores y modelos preclínicos.

Cabe señalar, asimismo, que la Acción COST Precision-BTC Network está coordinada por la profesora Rocío I. R. Macías, catedrática del Departamento de Fisiología y Farmacología de la Universidad de Salamanca e integrante del Grupo de Investigación HEVEPHARM (Hepatología Experimental y Vectorización de Fármacos). Esta iniciativa se puso en marcha en 2023 con el objetivo de impulsar el desarrollo de la medicina de precisión en pacientes con cáncer de las vías biliares.

Tercer Consenso Internacional: aspectos clave, investigación futura y tratamientos emergentes

El artículo constituye el tercer consenso internacional en este ámbito, tras las ediciones publicadas en 2016 y 2020, que de forma conjunta han acumulado más de 3.300 citas bibliográficas en la base de datos Scopus. El documento actualizado revisa en profundidad los principales aspectos básicos, traslacionales y clínicos del colangiocarcinoma, incorpora nuevas perspectivas sobre tratamientos emergentes y prometedores y define líneas estratégicas de desarrollo y prioridades de investigación para los próximos años.

Entre las recomendaciones más relevantes, el consenso subraya la necesidad de una adecuada clasificación anatómica, histológica y molecular de los tumores, con un impacto potencial significativo tanto en los tratamientos actuales y futuros como en la evaluación de los pacientes en los comités multidisciplinares.

Asimismo, entre las principales prioridades de investigación se destacan la identificación de métodos de detección temprana, el desarrollo de biomarcadores predictivos de respuesta a los tratamientos, la mejora del conocimiento sobre la modulación del microambiente tumoral y una comprensión más profunda del papel de las terapias locales y de su combinación con tratamientos sistémicos.

Las recomendaciones de los expertos se han elaborado mediante un proceso riguroso de consenso conocido como método Delphi, en el que han participado 147 líderes de opinión internacionales procedentes de 35 países de Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Asia, África y Oceanía, lo que pone de manifiesto la dimensión global del documento y el amplio consenso científico alcanzado.

La elaboración de este consenso internacional ha supuesto un importante reto organizativo y científico, debido tanto al elevado número de expertos y asociaciones de pacientes implicadas como a la diversidad de los aspectos evaluados. No obstante, el resultado constituye un claro ejemplo de colaboración internacional orientada a clarificar los elementos clave de la enfermedad y a definir prioridades futuras en formación, investigación y tratamiento.

Acción COST Precision-BTC Network: medicina de precisión para el cáncer biliar

Las Acciones COST son redes de investigación interdisciplinarias que reúnen a investigadores e innovadores para abordar un tema específico durante un periodo de cuatro años. Abiertas a todos los ámbitos de la ciencia y la tecnología, integran a investigadores del sector académico, pequeñas y medianas empresas, instituciones públicas y otras organizaciones relevantes, ofreciendo un entorno inclusivo y paneuropeo para el desarrollo de redes de colaboración científica.

La Acción COST Precision-BTC Network, coordinada por la profesora Rocío I. R. Macías, se inició en 2023 con el objetivo de promover la medicina de precisión en pacientes con cáncer biliar. En este marco, la iniciativa ha recibido una financiación de 600.000 euros por parte de la Unión Europea para sus tres primeros años, destinada a fomentar la colaboración mediante programas de movilidad para jóvenes investigadores, escuelas de formación, seminarios web, congresos científicos y un programa de mentoría.

En la actualidad, la red cuenta con más de 600 miembros y, en sus dos primeros años de actividad, ha impulsado la publicación de más de 55 artículos científicos colaborativos. Además, ha logrado captar cerca de 8 millones de euros en financiación europea para proyectos de investigación conjunta y ha desarrollado materiales de alto valor informativo tanto para profesionales sanitarios como para pacientes, traducidos a varios idiomas.

Día Internacional del Colangiocarcinoma

Todos estos logros adquieren una relevancia especial en el marco del mes de concienciación sobre el colangiocarcinoma y, en particular, del Día Internacional del Colangiocarcinoma, que se conmemora el próximo 19 de febrero.

Con motivo de esta efeméride, la fachada de la Universidad de Salamanca y otros edificios emblemáticos de la ciudad volverán a iluminarse de color verde para sumarse a la campaña organizada por la asociación de pacientes ATUVIBI (#IluminaEnVerde2026).

Este gesto simbólico refuerza el compromiso de la Universidad de Salamanca con la concienciación social, la investigación y el apoyo a iniciativas que promueven una sociedad más informada, solidaria y comprometida, recordando que cada luz encendida es una forma de sumar apoyo y de afirmar que la esperanza también se construye desde las instituciones.