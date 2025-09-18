La USAL e INCIBE inauguran en Salamanca la fase presencial del Summer School sobre ciberseguridad y blockchain

La Universidad de Salamanca (USAL) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) han inaugurado este jueves, 18 de septiembre, la fase presencial del Summer School, un encuentro que combina formación, divulgación y experimentación en torno a la ciberseguridad, blockchain y la economía digital. El evento, que se celebra en el Centro Internacional del Español (CIE-USAL), cuenta con un completo programa de ponencias, talleres, workshops, retransmisiones en streaming y concursos.

La iniciativa forma parte del convenio entre INCIBE y la USAL dentro del proyecto estratégico ‘Cyber Secure Digital Token Platform (CSDT)’, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por los fondos Next Generation-EU.

El programa comenzó en agosto con una fase online de más de 15 horas de contenidos en tres bloques temáticos, que ofrecieron flexibilidad y accesibilidad a participantes de todo el mundo. Ahora, en su fase presencial, abierta al público, el Summer School ofrece la oportunidad de conocer de primera mano las tecnologías que están redefiniendo el futuro digital.

En el acto inaugural, el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, presentó oficialmente la Escuela de Verano destacando el carácter estratégico del proyecto: “El CSDT explora el uso de tecnologías de registro distribuido de bajo consumo energético para el intercambio de tokens digitales. Queremos investigar nuevas posibilidades basadas en blockchain y grafos acíclicos dirigidos que mejoren seguridad, eficiencia y escalabilidad”.

La primera jornada incluyó la esperada intervención del divulgador científico José Luis Crespo Cepeda, conocido como Quantum Fracture, quien explicó los retos y expectativas de la computación cuántica. También participaron expertos como Joysiane Monroy (ecosistemas digitales y perspectiva de género), Rashid Medmood (ciudades cognitivas inteligentes), Jorge Blasco Alís (mitos en ciberseguridad), Luis Miguel Sánchez (prevención del uso de blockchain en terrorismo), Sean O’Brien (IA local para la privacidad) y Mohd Saberi (impacto de la IA generativa en medios y comunicación).

El viernes 19 continuará con conferencias de especialistas como Julio Merelo (AI+Blockchain), Marcos López de Prado (finanzas cuantitativas) y Guillermo Rivas (computación cuántica y ciberseguridad), entre otros.

El Summer School concluirá el 29 de septiembre en el edificio I+D+i con la celebración del Elevator Pitch, un concurso en el que los participantes presentarán en 90 segundos sus ideas de investigación y desarrollo, con premios a las propuestas más innovadoras y comprensibles tanto para expertos como para el público general.

Con esta iniciativa, la USAL y el INCIBE refuerzan su apuesta por un ecosistema formativo de referencia en el ámbito de la transformación digital y la ciberseguridad.