La USAL entrega los galardones Alumni–USAL 2025: siete premios y 139 candidatos

El Paraninfo de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca (USAL) ha acogido el solemne acto de entrega de los Premios Alumni–USAL 2025, una cita anual que celebra el mérito académico, la investigación y el compromiso con los valores de la institución.

El evento estuvo presidido por la vicerrectora de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social, Marta Gutiérrez; el vicepresidente del Consejo Asesor de Alumni–USAL, Enrique Cabero; y la presidenta de la Junta Directiva de Alumni–USAL, Raquel Flórez. La moderación corrió a cargo de Román Álvarez.

La edición 2025 de los premios batió récords al convocar siete categorías y atraer a 139 candidatos de 17 nacionalidades distintas, incluyendo países como Alemania, China, Camerún, Turquía o Panamá.

La vicerrectora Marta Gutiérrez resaltó que esta amplia participación estudiantil es clave para la "expansión y presencia en el ámbito internacional de la Universidad, consolidando nuestro prestigio y papel como referente educativo y cultural". Enrique Cabero agradeció la fundamental "generosidad de los mecenas", cuya contribución hace posible el "desarrollo de proyectos que impactan positivamente en la sociedad". Por su parte, la presidenta Raquel Flórez subrayó que los premios distinguen "la generosidad de quienes, desde sus distintos ámbitos, siguen contribuyendo al prestigio y a los valores de la Universidad de Salamanca".

Los galardones reconocieron la labor en diversas áreas, desde la excelencia académica hasta la investigación especializada:

Excelencia Académica y Trayectoria:

El Premio a la excelencia académica José Manuel Gómez Pérez fue para Javier José Sendín González , graduado en Derecho, por su impecable expediente. Recibió el galardón de manos de Luisa María Pascua Gómez , impulsora del reconocimiento. Además, Clara Asís Solano Melitón , graduada en Derecho y Ciencia Política, recogió el accésit al mejor expediente 2025.

El Premio Internacional López Martí fue entregado por el mecenas Juan María López a Gabriel Wei Li, quien culminó el Máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural en 2024 con una sobresaliente nota media de 9,43.

Investigación y Creación Artística:

En el ámbito musical, el Premio Jesús García–Bernalt distinguió a Víctor Daniel Lozada , director de coros y compositor, por su obra "Dominus Regit Me", entregado por Bernardo García-Bernalt en representación familiar. Josema García Hormigo recibió un accésit por su composición "El estudiante de Salamanca".

El Premio a la investigación en Humanidades Casino de Salamanca recayó en Francisco David García Martín por su tesis sobre "literatura e historia en el relato del final de la Guerra Civil española", galardón entregado por el presidente del Casino, Pedro Méndez .

En investigación sanitaria, el Premio a la Investigación contra el Cáncer Esperanza Diz Pintado fue para Alba Pérez Pons por su tesis doctoral sobre la modulación de la respuesta del sistema inmune en mastocitosis sistemática. Nicolás Rodríguez, presidente del patronato de la Fundación Doctores Diz Pintado, entregó el reconocimiento. Rebeca Lozano Mejorada obtuvo un accésit por su trabajo en cáncer de próstata.

Salud y Bienestar:

El Premio Alumni Salud y Bienestar, patrocinado por Espacio de Salud DKV Salamanca, fue concedido a Francisco Javier Morán y Óscar Herranz Varea por sus respectivas investigaciones doctorales sobre cáncer y hematopoyesis. Sofía Matilla Vicente-Almazán recibió el accésit.

Premio a la Palabra: